Der Pastoralplan

Für den Pastoralplan zeichnen Pastoralteam und Pfarrgemeinderat gemeinsam verantwortlich. In dem Plan ist festgehalten, wofür sich die Pfarrei einsetzen will und was schon gelebt wird. Außerdem enthält er Ideen für die Zukunft.

Festgeschrieben ist darin zum Beispiel, dass die Besuchskultur ausgeweitet werden soll. Beispielsweise mit einem Willkommenspaket zur Taufe oder einem Service-Paket rund um die Hochzeit.