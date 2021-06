Düsseldorf: Eskalation bei Demo gegen das Versammlungsgesetz

Starkes Polizeiaufgebot bei der Demo gegen das geplante NRW-Versammlungsgesetz in Düsseldorf.

Düsseldorf. Am Samstag sind in Düsseldorf Tausende gegen das NRW-Versammlungsgesetz auf die Straße gegangen. Es blieb nicht immer friedlich.

Die Großdemonstration gegen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit am Samstag in Düsseldorf begann sofort mit einer Hürde: Statt wie geplant am leicht erreichbaren Hauptbahnhof wurde die Auftaktkundgebung auf die Rheinwiesen verlegt, weil Polizei und Veranstaltende kurzfristig mit mehr Menschen rechneten als erwartet.

Tatsächlich aber versammelten sich deutlich weniger als die angemeldeten 10.000 Menschen, um gegen das von der schwarz-gelben Regierungskoalition geplante Versammlungsgesetz zu protestieren. Die Veranstaltenden schätzten die Menge auf 6000 Teilnehmende, die Polizei sprach von 3000 Menschen.

Breite des Bündnisses hat Seltenheitswert

Es war ein Bündnis, das in seiner Breite Seltenheitswert hat. Klimaaktivisten liefen neben Menschen aus linken und linksradikalen Zusammenhängen und Parteien, Fußballfans aus Düsseldorf und Köln protestierten gemeinsam. Auch Gewerkschaften waren dabei. „Versammlungsgesetz, stoppen jetzt“, skandierten sie und „Klimagerechtigkeit jetzt und hier, Versammlungsfreiheit brauchen wir.“

Ein Redner warnte vor Verhältnissen wie in Ungarn. Eine Organisatorin bat eindringlich, auf Abstände zu achten: „Wir sind immer noch in einer Pandemie.“ Die selbsternannten Düsseldorfer Corona-Rebellen wurden gleich zu Anfang von der Kundgebung ausgeschlossen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Vor dem Landtag, wo die Demonstration am Abend enden sollte, standen Wasserwerfer und Reiterstaffel. Allerdings fand die Abschlusskundgebung dort gar nicht statt – sie wurde abgesagt.

Sprecherin: "Angriff auf Versammlungsfreiheit und gelebte Demokratie"

„Das Polizeiaufgebot muss eigentlich nicht sein, wir wollen friedlich demonstrieren“, sagte Bündnissprecherin Lola Münch. Sie bezeichnete das geplante Versammlungsgesetz als „Angriff auf die Versammlungsfreiheit und gelebte Demokratie“. Durch das Gesetz würden Versammlungen erschwert und der Polizei „massive Befugnisse“ eingeräumt. Uudem richte es sich konkret gegen den linken Widerstand gegen rechte Aufmärsche.

Eskalation bei der Demo gegen das neue NRW-Versammlungsgesetz in Düsseldorf

Aber die Demo blieb nicht durchgängig ruhig: An der Fritz-Roeber-Straße eskalierte die Lage gegen 16 Uhr. Die Polizei hatte die Antifa eingekesselt – wohl wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot. Daraufhin wurde die Stimmung aggressiv, die Polizei setzte unter Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Das Demo-Sanitätsteam behandelte nach eigenen Angaben 60 Verletzte, die meisten davon wegen Augenreizungen. Aber auch Platzwunden seien dabei gewesen.

Während der Eskalation habe die Polizei auch Journalisten attackiert worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ein Fotograf habe berichtet, er sei von einem Beamten mehrfach mit einem Schlagstock geschlagen worden. Er berichtete zudem von mindestens einem weiteren Kollegen, der ebenfalls angegriffen worden sei. Eine Polizeisprecherin kündigte laut dpa eine Strafanzeige gegen den Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt an.

Antifa ausgeschlossen – Abschlusskundgebung fällt aus

Immer wieder sei der Demo-Zug unterbrochen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Meist deshalb, weil die Demonstrierenden den Anweisungen der Polizei nicht nachgekommen seien oder gegen das Vermummungsverbot verstoßen hätten.

Die Antifa wurde schlussendlich von der Demo ausgeschlossen, berichtet unser Reporter vor Ort. Noch am Abend waren die linken Demonstrierenden eingekesselt und wurden nur einzeln "entlassen", um die Personalien zu nehmen. Die geplante Abschlusskundgebung am Landtag fand daraufhin nicht statt.

Eine offizielle Bilanz oder Stellungnahme der Polizei gab es am Abend noch nicht.

Neues Versammlungsgesetz in NRW geplant

Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte Ende Januar einen Gesetzesentwurf für ein Landes-Versammlungsgesetz vorgelegt. Bislang wird das Versammlungsrecht auf Bundesebene geregelt, seit der Föderalismus-Reform 2006 können die Bundesländer aber eigene Versammlungsgesetze erlassen. Bayern, Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben das bereits getan, NRW will noch in diesem Jahr nachziehen.

„Wir brauchen gut und verständlich formulierte Regeln, die wenig Interpretationsspielraum lassen. So, dass jeder versteht: Das geht und das geht nicht“, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) bei der Einbringung des Gesetzesentwurfes.

Kritik ab Erlaubnis für Ton- und Bildaufnahmen

Die breite Front der Kritikerinnen und Kritiker auf der Demonstration in Düsseldorf ist jedoch überzeugt, das Gesetz werde die Versammlungsfreiheit in NRW erheblich einschränken. Konkret stoßen sie sich an höheren Hürden etwa für die Veranstalter von Kundgebungen, die zur Kooperation mit der Polizei verpflichtet werden und die Friedfertigkeit von Demonstrationen garantieren sollen; oder dass die Polizei Versammlungsleiter oder Ordner ablehnen dürfen soll. Auch die unbestimmt gefasste Erlaubnis für Übersichtsaufnahmen und Ton- und Bildaufnahmen einzelner Demo-Teilnehmer stößt auf Kritik.

„Das ist sehr, sehr restriktiv“, warnt Sven Wolf, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, die ihrerseits bereits im November einen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt hatte. NRW brauche zwar ein eigenes Versammlungsgesetz, jedoch eines, das „zu unserem vielfältigen und meinungsfreudigen Bundesland passt“, so Wolf. Irritiert ist der Sozialdemokrat über das geplante „Militanzverbot“, mit dem Demo-Teilnehmern das Tragen gleichartiger Kleidung untersagt werden soll. „Wenn Gewerkschafter am 1. Mai demonstrieren, tragen viele rote T-Shirts. Bei Kundgebungen von Berufsverbänden tragen viele Teilnehmer ihre Berufskleidung. Das sollte man nicht verbieten.“

Auch die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion ist über das Gesetzesvorhaben empört. Der Entwurf „erweckt den Eindruck, als betrachte die Landesregierung Demonstrationen vorrangig als Gefahrenquelle für die öffentliche Sicherheit und verstehe sie nicht als wichtigen Bestandteil der Kommunikation und Willensbildung“, sagte Verena Schäffer unserer Redaktion. „Das zeugt von einer mangelnden Wertschätzung für friedliche Demonstrationen. Und friedlich sind die allermeisten“, betont die Grünen-Politikern.

Auf der Demonstration selbst erscheinen Wolf und Schaeffer nicht. Sie wissen: Es könnte ihnen politisch auf die Füße fallen, wenn sie inmitten der Pandemie demonstrieren. Unter den Demonstrierenden sind auch in weiße Overalls gekleidete Aktivisten der Anti-Kohle-Bewegung „Ende Gelände“. Ihre einheitliche Kleidung wird im Gesetzentwurf aufgeführt und mit den Uniformen der SA und SS in Verbindung gebracht. „Klimaaktivisten mit aufmarschierenden SS- und SA-Horden zu vergleichen, geht überhaupt nicht“, empört sich Verena Schaeffer.

Militanz-Verbot bei öffentlichen Veranstaltungen

Das „Militanzverbot“ hat auch die Fußballfans auf die Straße getrieben. „Wir treten oft laut und kreativ auf und tragen ähnliche Kleidung, das kann man uns nicht verbieten“, sagt ein Sprecher der Fanhilfe „Kölscher Klüngel“, der im Block der einheitlich mit roten T-Shirts bekleideten Kölner Fans läuft. Die Düsseldorfer Fans laufen in weißen T-Shirts.

Inmitten der Kundgebung steht auch Anne Frenzel. Sie ist 66, lehnt sich an ihr Fahrrad. „Einen weiteren Demokratieabbau können wir uns nicht leisten“, sagt sie. Und: „Es ist schade, dass so wenige Menschen hier sind.“ Die Corona-Zeit, sagt sie, sei für die Politik offenbar eine gute Zeit, solche Gesetze durchzubringen.

