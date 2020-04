Annika ist glücklich

Kamen. Vor einem Jahr musste Annika Freiberger die Koffer wieder auspacken und ihren geplanten Auslandsaufenthalt in Nagano auf unbestimmte Zeit verschieben. Doch inzwischen ist sie am Ziel: Seit August lebt die 17-jährige Schülerin in einer japanischen Gastfamilie.

„Sie ist weit genug von Fukushima entfernt. Und wir haben sie auch nicht halten können, sie ist überglücklich, dort zu sein,“ sagt Mutter Astrid Freiberger. Und ihre Tochter selbst hat absolut keine Angst: „Mir tun nur die Menschen leid, die dort leben oder gelebt haben.“ In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lebt derzeit ein 14-jähriges Mädchen aus Fukushima. „Ihre Eltern haben sie hierher nach Nagano geschickt, weil sie Angst um sie haben, aber im Sommer fährt sie wieder nach Hause.“ Fukushima, so berichtet Annika Freiberger, sei aber eigentlich nur noch recht selten Thema. Ab und an wird in den Nachrichten über die Reaktorkatastrophe berichtet. So hat die Schülerin aus Kamen auch erfahren, dass in Fukushima und Umgebung Farmer versuchen, wieder etwas anzubauen – auch wenn dort alles verstrahlt ist. Etwas vorsichtiger sind einige beim Fisch: Wer Fisch isst, achtet darauf, dass er aus dem japanischen Meer kommt und eben nicht aus dem Pazifik.

„Als ich heute mit einer Freundin nach hause gegangen bin, standen an einer großen Straßenkreuzung Menschen mit Megaphonen und forderten, die Atomkraftwerke ganz abzustellen“, berichtet Annika Freiberger. So etwas sei aber eher selten.

Sie hat gehört, dass viele Ausländer, die in Japan lebten, „geflüchtet“ sind, selbst die, die ganz im Süden Japans lebten. „Umso glücklicher sind die Japaner, wenn trotzdem Ausländer kommen und ihnen Mut machen.“

Die Schule ist strenger, aber dennoch geht die Gymnasiastin in Nagano „aus irgendeinem Grund“ lieber zur Schule. Schmuck, Make-up, Haare färben sind verboten. „Womit ich gar nicht klarkomme, ist, dass in der Schule kein Unterschied gemacht wird, ob jemand sieben oder 17 Jahre alt ist.“ Außer bei den Eintrittspreisen – da müssen die Älteren mehr bezahlen.

Und noch etwas hat Annika entdeckt: Ihre Liebe zum japanischen Essen. Von toten Fischbabies bis hin zu schleimigen Sojabohnen – „Ich bin die einzige Austauschschülerin, die sie mag, die Japaner sind immer völlig entsetzt, wenn die das erfahren.“