Cyberattacke auf Südwestfalen: Was bislang bekannt ist

Hagen. Eine Cyberattacke auf die Rathäuser und Kreisverwaltungen legt derzeit halb Südwestfalen lahm. Darum ist der Zeitpunkt des Angriffs so heikel.

Cyberattacke in Südwestfalen: Ein Angriff auf die öffentliche Infrastruktur legt seit Montagmorgen zahlreiche Verwaltungen lahm. Betroffen vom Komplettausfall der IT sind unter anderem alle Rathäuser im Kreis Olpe, im Kreis Siegen-Wittgenstein, im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest. Die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) hat die Ermittlungen übernommen. Was bislang bekannt ist – und was nicht.

Was genau ist wo passiert?

Offenbar hat es einen Angriff auf den kommunalen Dienstleister IT Südwestfalen gegeben. „Aufgrund eines Cyberangriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT sind die Abteilungen der Kreisverwaltung Soest komplett von ihren Fachverfahren abgeschnitten und deshalb nicht arbeitsfähig. Deshalb können derzeit keine Kundenanliegen bearbeitet werden“, antwortet der Kreis Soest auf eine entsprechende Anfrage dieser Redaktion.

Betroffen sind alle Rathäuser im Kreis Soest. Das gleiche gilt für die Verwaltungen im Kreis Siegen-Wittgenstein, im Kreis Olpe, aber auch für das Rathaus in Menden. Auch in den Kreisverwaltungen ging am Montagmorgen fast nichts mehr. Wegen des Angriffes können einige Webseiten von den kreisangehörigen Städten aktuell nicht aufgerufen werden.

Auch derEnnepe-Ruhr-Kreiswar von demHacker-Angriffbetroffen: Interaktive Formulare und das digitale Serviceportal auf der Website der Kreisverwaltung sind nicht erreichbar. Die Kreisverwaltung selbst ist jedoch nach eigenen Aussagen nicht von dem Angriff betroffen.

Was steckt hinter IT-Südwestfalen?

Die IT Südwestfalen GmbH betreut neben vielen mittelständischen und großen Unternehmen auch öffentliche Institutionen. Spezialisiert ist der Dienstleister nach Angaben auf Jobbörsen auf auf die Bereiche IT-Infrastruktur, Cloud, IT-Sicherheit sowie Software-Lösungen. „Berater und Techniker übernehmen die Konzeption, Umsetzung sowie Wartung von Servern, Speicherlösungen und Netzwerken auch im 24/7-Betrieb“, heißt es auf der Seite „Karriere Südwestfalen“, wo sich das Unternehmen vorstellt. Die Homepage des Dienstleisters lag am Montagvormittag ebenfalls brach.

IT Südwestfalen ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der Citkomm mit Sitz in Hemer und KDZ Westfalen-Süd aus Siegen entstanden. Ihr gehören fünf Kreise sowie 59 Städte (siehe HINTERGRUND unten) und Gemeinden an. Man betreue somit insgesamt 1,7 Millionen Einwohner und 20.000 Arbeitsplätze – so das Unternehmen in einer Selbstbeschreibung. So viele Menschen und Institutionen sind somit nun auch potenziell von der Cyberattacke betroffen.

Was bedeutet der Angriff für die Rathäuser und die Bürger?

Da die IT-Systeme von IT Südwestfalen heruntergefahren werden mussten, waren die Verwaltungen am Montagmorgen nicht arbeitsfähig. Rathäuser blieben mehrheitlich geschlossen, Termine mit Bürgern mussten abgesagt werden. Auch die interne Kommunikation istbeeinträchtigt zum Beispiel im Hochsauerlandkreis: Mails können nicht versendet und empfangen werden, Homeoffice ist nicht möglich .

Der Kreis Siegen-Wittgensteinund die StadtverwaltungSiegensowie die weiteren Städte und Gemeinden im Kreisgebiet waren ebenfalls nicht erreichbar - weder telefonisch noch per E-Mail. Die Stadt Siegen hat für Notfälle Info-Schalter in allen Rathäusern geöffnet. Da auch Homepages nicht erreichbar sind, informieren der Kreis Siegen-Wittgenstein und die Stadt Siegen über ihre Social-Media-Kanäle über das weitere Vorgehen.

Im Kreis Soest funktioniert zumindest die Kommunikation über Telefon und Mail noch. „Alle Kundinnen und Kunden mit Terminen werden gebeten, nicht zu den Zulassungsstellen zu kommen bzw. in anderen Angelegenheiten das Kreishaus aufzusuchen. Bevor sich Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machen, sollten sie sich telefonisch erkundigen, ob die Zulassungsstellen oder andere Abteilungen arbeitsfähig sind“, heißt es vom Kreis Soest.

„Das Rathaus ist weiterhin geöffnet“, sagt Jennifer Boeke von der Pressestelle derStadt Mendenim Märkischen Kreis. Auch telefonisch seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar. „Allerdings per Mail nicht“, sagt Jennifer Boeke. Außerdem komme es durch den Hackerangriff auch zu Problemen im Arbeitsablauf. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros aktuell nicht wie gewohnt arbeiten, da ihnen das entsprechende Programm nicht zur Verfügung stehe.

Die Leitstellen (Polizei, Feuerwehr) sind aber offenbar erreichbar, zumindest bestätigen dies die Pressesprecher im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest.

Warum ist der Zeitpunkt des Angriffs besonders heikel?

Besonders problematisch ist der Cyberangriff auf die Kommunalverwaltungen, weil zum Ende des Monats in der Regel zahlreiche finanzielle Transaktionen anstehen. Auszahlungen wie beispielsweise Gehälter, Sozialhilfe und Überweisungen der Pflegekasse seien unter Umständen nicht möglich, sagte Martin Reuter, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises, dieser Redaktion. Auch der digitale Kontakt zu den Geldinstituten sei mit dem Cyberangriff abgerissen.

Was passiert derzeit?

„Aktuell kommt es aufgrund einer Cyber-Attacke im kompletten Netz der sIT zu Störungen. Wir haben alle ausgehenden Verbindungen geblockt. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an dem Problem“, heißt es in einer Ansage der Telefonzentrale der SIT in Siegen. In den Kreisen tagen die Krisenstäbe. „Einen abschließenden Überblick, über das Ausmaß der Auswirkungen, liegt noch nicht vor und sind Teil der Ermittlungen des zuständigen Polizeipräsidiums Dortmund“, teilte die dortige Polizei in einer Pressemeldung am Montagvormittag mit.

Wann laufen die Systeme wieder?

Diese Frage kann derzeit niemand seriös beantworten. „Es ist davon auszugehen, dass Zulassungs- und Führerscheinangelegenheiten bzw. andere Dienstgeschäfte heute auf keinen Fall bearbeitet werden können. Wann das wieder der Fall sein kann, ist derzeit völlig unklar“, heißt es vom Kreis Soest.

<<< HINTERGRUND >>>

Das sind die Mitglieds-Kreise und -Gemeinden von IT Südwestfalen:

Märkischer Kreis: Altena, Balve, Halver, Hemer, Herscheid, Iserlohn, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden,Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle, Werdohl.

Altena, Balve, Halver, Hemer, Herscheid, Iserlohn, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden,Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle, Werdohl. Kreis Soest: Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Rüthen, Soest,Warstein, Welver, Werl, Wickede:

Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Rüthen, Soest,Warstein, Welver, Werl, Wickede: Hochsauerlandkreis: Arnsberg, Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern, Winterberg:

Arnsberg, Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern, Winterberg: Kreis Olpe: Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe, Wenden:

Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe, Wenden: Kreis Siegen-Wittgenstein: Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Erndtebrück, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen, Wilnsdorf:

Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Erndtebrück, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen, Wilnsdorf: Rheinisch-Bergischer Kreis: Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen:

Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen: Kreis Unna: Schwerte:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home