Currywurst mit Falschgeld bezahlt - Teenager vor Amtsgericht

In der Düsseldorfer Altstadt ist ein Teenager bei dem Versuch aufgeflogen, Currywurst Pommes mit Falschgeld zu bezahlen.

Düsseldorf. Mit einem falschen „50er“ soll ein Teenager versucht haben, eine Currywurst zu bezahlen. In seinem Kinderzimmer fand die Polizei tausende Blüten.

Weil er eine Currywurst mit Falschgeld bezahlt haben soll, muss sich an diesem Dienstag ein Teenager in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der 16-Jährige war in der Düsseldorfer Altstadt im März 2022 erwischt worden, als er zwei Portionen Currywurst samt Pommes mit einem täuschend echt aussehenden 50-Euro-Schein bezahlen wollte.

Hausdurchsuchung: Polizei wird im Kinderzimmer fündig

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten im Kinderzimmer des Jugendlichen mehr als 22.600 Euro in unechten Euro-Banknoten. Wie es aus dem Prozessumfeld heißt, soll der 16-Jährige die „Blüten“ bei einem namhaften Online-Versandhändler gekauft haben. Die unechten Banknoten werden dort als Spielgeld angeboten. Der Prozess am Amtsgericht ist aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. (dpa)

