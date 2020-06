Corona-Warn-App steht zum Download bereit: Machen Sie mit?

Die lange erwartete Corona-Warn-App soll am Dienstag vorgestellt werden. Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Warn-App bereits Mitte April einführen. Worum geht es?

Essen. Die Warn-App ist Deutschlands erste Staats-App. Sie registriert Kontaktpersonen und informiert sie im Fall einer Infektion. Wie stehen Sie dazu?

Nach wochenlangen Vorbereitungen geht die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zur Verfügung. Die App soll das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern. Werden Sie die App nutzen? Stimmen Sie ab!

Falls die Umfrage nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.

Wichtige Infos zur Corona-App lesen Sie hier: "Corona-App startet"