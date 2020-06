Corona-Ausbruch bei Tönnies: Sind die Maßnahmen zu lasch?

Essen. Trotz steigender Infektionszahlen bei Tönnies soll es zunächst keinen regionalen Lockdown im Kreis Gütersloh geben. Finden Sie das richtig?

Bislang sehen die Behörden keinen Grund für einen regionalen Lockdown im Kreis Gütersloh. Das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar und es gebe keinen „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung, beteuerten die Behörden am Wochenende. Die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück stieg bis Sonntag nach Angaben des Kreises auf 1331.

Am späten Montagnachmittag wollen Ministerpräsident Armin Laschet und der Kreis Gütersloh über die aktuelle Lage informieren.



Wenn die Umfrage nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.