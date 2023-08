Brötchen-Maschine wird zur Falle - Feuerwehr braucht Hilfe

Neuss. Mit dem Arm steckte ein Backstuben-Mitarbeiter in Neuss in der Nacht zu Freitag in einer Maschine fest. Der Einsatz war sehr aufwändig.

Eine Backmaschine ist in der Nacht zu Freitag für einen Backstubenmitarbeiter in Neuss zur Falle geworden. Die Feuerwehr musste den Mann befreien, der mit dem Arm in der Backmaschine steckte. Zur Schwere der Verletzungen machte die Feuerwehr am Freitag keine Angaben, doch der Einsatz war kompliziert.

In einer „schon recht alten“ Brötchen-Maschine hatte sich der Mann mit dem Arm verfangen. Jede Hilfe vor Ort war zwecklos, sagte am Morgen ein Feuerwehrsprecher: „Die Maschine ließ sich nicht einfach zurückdrehen.“

Feuerwehr-Einsatz in Bäckerei: Maschine war teilweise aus Gusseisen

Zudem zeigte sich, dass die Maschine zu massiv war, um mit herkömmlichem Werkzeug daran zu arbeiten, sagte die Feuerwehr: „Bauteile waren teilweise in Guss ausgeführt.“ Der Chef der Bäckerei habe aber gewusst, welche Bäcker in der Region womöglich die gleiche Maschine verwenden. Die Feuerwehr entsendete ein Fahrzeug zu einer anderen Backstube und holte einen Bäcker zum Unfallort.

Lesen Sie auch: Unterarm eines Bäckerei-Mitarbeiters gerät in Teigpresse

Ob er helfen konnte, wusste der Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen auf Nachfrage vorerst nicht zu sagen. Doch letztlich sei es den Feuerwehrleuten gelungen, den Backstubenmitarbeiter aus seiner üblen Lage zu befreien. Eine Stunden lang hätten die Feuerwehrleute schließlich die Maschinen auseinander gebaut und da, wo nichts auseinanderzunehmen war, mit hydraulischem Gerät nachgeholfen.

Bäckereimitarbeiter kam in Krankenhaus

Das Technische Hilfswerk (THW), offenbar ebenfalls herbeigeholt, habe letztlich nicht eingreifen müssen, auch Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf, die zur Unterstützung angefordert worden waren, seien letztlich nicht benötigt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Der Bäckereimitarbeiter kam in ein Krankenhaus. Inwieweit er womöglich bleibende Schäden durch den Unfall davonträgt, war laut Feuerwehr am Freitag nicht bekannt. Zu Details zu der Verletzung wollte die Feuerwehr sich nicht weiter äußern: „Wir wollen keine üblen Bilder im Kopf erzeugen“, erklärte der Sprecher.

(dae)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home