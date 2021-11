Corona: Hier wird in Südwestfalen geimpft

Südwestfalen. Booster-Impfung und der Druck durch 2G lassen das Interesse an Corona-Impfungen steigen. Eine Übersicht der Impfstellen in der Region.

Das Interesse an Corona-Impfungen ist derzeit groß. Per Erlass des Landes sind die Kommunen aufgefordert, feste Impfangebote einzurichten, um Ärzte bei den Booster-Impfungen zu unterstützen.

Hier ein Überblick über Impfstationen und Impfbusse in den Kreisen der Region (ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit).





Impfzentrum in Ennepetal

Die Öffnungszeiten für die vier Impfstraßen in Ennepetal sind Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Impfwillige können auch ohne Termin erscheinen, müssen aber Wartezeiten in Kauf nehmen.

Impfzelt auf Hagener Weihnachtsmarkt

Termine für alle Impfangebote der Stadt Hagen können ab sofort unter terminland.de/impfzentrumhagen vereinbart werden.

Eine weitere Impfmöglichkeit gibt es im Impfzelt auf dem Hagener Weihnachtsmarkt. Deran der Riesenrutsche. Sonntags bis donnerstags finden die Impfungen von 14.30 bis 20.30 Uhr statt, freitags und samstags zwischen 15 und 21 Uhr. Am Totensonntag, 21. November, bleibt das Impfzelt geschlossen.

Von Mittwoch, 24. November, bis Freitag, 26. November, findet jeweils von 10 bis 18 Uhr eine mobile Impfaktion in der Dogan-Arena, Hochofenstraße 24, in Hagen statt. Am Samstag, 27. November, und Sonntag, 28. November, von 10 bis 18 Uhr können sich alle Bürgerinnen und Bürger in der Tagespflege Hohenlimburg, Grünrockstraße 18-20, gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, bietet die KoCi von Montag, 29. November, bis Freitag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr eine weitere Impfaktion an.





Neue Impfstationen im Hochsauerlandkreis lösen Impfbus ab

Für den Rest des Jahres stehen die im HSK fest. Der Kreis nutzt dafür Räumlichkeiten, die zentral gelegen sind und somit von vielen Menschen erreicht werden können, außerdem müssen sie barrierefrei sein.

Diese Termine im HSK stehen jetzt fest:

19. November Meschede, Gemeindehaus, Schützenstraße 4, 8.30 bis 14.30 Uhr.

24. November Arnsberg-Hüsten, St. Petri-Haus, 9 bis 15 Uhr.

3. Dezember Brilon, Gemeindehaus, Kreuziger Mauer 2, 11 bis 17 Uhr.

9. Dezember Winterberg, Oversum, 12 bis 18 Uhr.

11. Dezember Marsberg, Bürgerhaus, Casparistr. 2, 10 bis 14 Uhr.

16. Dezember Arnsberg, Testzentrum Westring, 12 bis 17 Uhr.

17. Dezember Schmallenberg, Alexanderhaus, Kirchplatz 1, 11 bis 17 Uhr.





Impfbus des Märkischen Kreises erhöht die Frequenz

Vier Orte steuert der Impfbus an: Menden, Schalksmühle, Altena und Iserlohn-Letmathe. Als nächstes macht er halt in Iserlohn-Letmathe und zwar am Samstag, 20. November, 10 bis 13 Uhr, gegenüber von Woolworth (Letnetti-Platz). Zudem ist ein mobiles Impfteam unterwegs und bietet an unterschiedlichen Orten in der Stadt Menden Impfungen an, meist von 10 bis 17.30 Uhr. Eine Übersicht über aktuelle Termine des Impfmobils gibt es auf der Homepage der Stadt.

Neues Impfzentrum in Menden geplant

In Menden soll in Kürze ein eigenes kleines Impfzentrum an den Start gehen. Das Zentrum soll mit einem Testzentrum kombiniert werden.





Impfstelle im Kreis Unna

Impfstelle statt Impfzentrum – so heißt die mehr oder weniger neue Anlaufstelle für Menschen aus dem Kreis Unna und damit auch aus Fröndenberg, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das ehemalige Impfzentrum an der Platanenallee 20a in Unna hat wieder geöffnet.

in Unna als Impfstelle genutzt. An folgenden Tagen gibt es dort das Impfangebot – jeweils in der Zeit von 13 bis 18.30 Uhr: Donnerstag, 18. November, Freitag, 19. November, Donnerstag, 25. November, Freitag, 26. November, Freitag, 3. Dezember, Freitag, 10. Dezember, Freitag, 17. Dezember.

Weitere Impfungen im Impfbus im Kreis Unna

Im November gibt es darüber hinaus weitere Impfungen mit dem Impfbus im Kreisgebiet: Am Montag, 22. November, hält der Impfbus in Unna (Firma Fiege, Gießerstraße 5, 10 bis 14 Uhr) und am Sonntag, 28. November, in Kamen (Café international, Poststraße 20, 11 bis 14 Uhr).





Siegen-Wittgenstein: Mobiles Impfzentrum und Sonderimpftag

Die City-Galerie Siegen unterstützt die Impfkampagne von Bund und Ländern mit einer lokalen Impfaktion. Dafür wird am Samstag, 20. November, von 10 bis 18 Uhr ein mobiles Impfzentrum im Obergeschoss des Einkaufszentrums eingerichtet.

Aufgrund der großen Nachfrage an Corona-Schutzimpfungen bietet das MVZ Bad Berleburg am Samstag, 20. November, von 10 bis 14 Uhr einen Sonderimpftag ohne Voranmeldung an. Bis zu 210 Interessierte können sich impfen lassen. Um 10 Uhr morgens geht es An der Gontardslust 7 in Bad Berleburg los, und bis 14 Uhr können sich alle ihre Erst-, Zweit-, oder Drittimpfung mit dem Vakzin „Comirnaty“ von Biontech/Pfizer abholen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.





Impfzentrum in Kreis Olpe wird wieder aktiviert

Das ehemalige Impfzentrum am Heggener Weg 34 in Attendorn heißt ab 21. November „Stationäre “. Los geht es mit dem Probelauf am Sonntag, 21. November, von 14 bis 18 Uhr. Danach startet der offizielle Betrieb am Freitag, 26. November (14 bis 18 Uhr). Pro Woche soll das „Impfzentrum light“ ab dann jeweils freitags (14 bis 18 Uhr), samstags und sonntags (jeweils 10 bis 18 Uhr) betrieben werden.

Oline-Termine für den Kreis Olpe verfügbar

Das vom bereits angekündigte Buchungssystem für das wieder in Betrieb gehende Impfzentrum (offiziell Impfstelle) in Attendorn ist jetzt online. Eine Auffrischungsimpfung in der Impfstelle ist ausschließlich mit Termin möglich. Termine können unter kreis-olpe.de/impfung gebucht werden.

Ab der Kalenderwoche 47 (ab 22. November) werden in der mobilen Impfstation des Kreises Olpe nur noch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Auffrischungsimpfungen finden im Impfmobil in der festen Impfstelle in Attendorn nicht mehr statt. Die gewohnten Termine und Standorte bleiben bis auf Weiteres gleich und sind immer aktuell auf www.kreis-olpe.de/impfung nachzulesen.

