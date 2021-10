Düsseldorf. Die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wird in den Herbstferien komplett gesperrt. Diese Linien sind von den Arbeiten betroffen.

Bahnpendler zwischen Düsseldorf und Köln müssen sich in den Herbstferien erneut auf Unannehmlichkeiten einstellen: Die Bahnstrecke ist in den Herbstferien komplett gesperrt - zwei Wochen lang.

Auf der Hauptbahnverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Köln wird zwischen Düsseldorf und der Domstadt rollen ab diesem Freitag, 8. Oktober, 21 Uhr, keine Personenzüge mehr. Ende der Sperrung ist am Freitag, 22. Oktober 2021, ebenfalls 21.00 Uhr, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. In der Zeit würden Züge über die linksrheinische Strecke über Neuss oder über die Wupperstrecke umgeleitet, teils sei Schienenersatzverkehr mit Bussen im Einsatz. Das Projekt Rhein-Ruhr Express (RRX) soll die Eisenbahninfrastruktur in NRW verbessern.

Während der Unterbrechung soll mit Hochdruck an der Bahntrasse gearbeitet werden, vor allem in den Abschnitten Leverkusen und Langenfeld, teilt die DB mit. Es werden Signale und Lärmschutzwände aufgestellt, Kabel verlegt sowie am elektronischen Stellwerk Düsseldorf gearbeitet. Zugleich stellte die Bahn ein absehbares Ende der Arbeiten am Schienenausbau in Aussicht: „Die Sperrung in den Herbstferien ist die letzte große Vollsperrung aller vier Gleise vor der Inbetriebnahme“, erklärte das Unternehmen.

Die Auswirkungen auf den Schienenverkehr

Die Vollsperrung in den Herbstferien hat Auswirkungen auf mehrere Linien: Die Züge der S6 und S68 fallen nach Angaben der Deutschen Bahn im gesamten Bauzeitraum zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln Mülheim komplett aus. „Als Ersatz verkehren Busse mit allen Unterwegshalten“, so die DB.

Die Linie RE1 (RRX) wird zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim umgeleitet. Auch die Züge der RE5 werden zwischen Duisburg Hbf und Köln Süd umgeleitet mit. Ersatzhalt ist Neuss Hbf. „Für beide Regionalexpresslinien ist ein Ersatzverkehr mit Schnellbussen zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim mit Halten in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte eingerichtet.“

Auch der Fernverkehr ist von der Vollsperrung betroffen. Die Züge würden teilweise zwischen Köln, Düsseldorf und Dortmund umgeleitet oder auf einzelnen Abschnitten komplett entfallen. Pendler müssen sich auf verlängerte Reisezeiten um bis zu 35 Minuten einstellen. (red/dpa)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home