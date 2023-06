Indizien für Betrug bei vermeintlichen Kfz-Schnäppchen

Wiesbaden (dpa/tmn) Egal, ob ein Auto oder das Wohnmobil für den nahenden Urlaub gesucht wird: Vor dem Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs sollten vor allem bei vermeintlichen Superschnäppchen die Alarmglocken klingen.

Da ist es endlich, das lang ersehnte Wohnmobil oder das Traumauto - und dann auch noch so billig. Vorsicht: Wer aktuell im Netz nach einem gebrauchten Auto oder anderen Fahrzeugen wie etwa einem Wohnmobil sucht, sollte bei ungewöhnlich niedrigen Preisen besser misstrauisch werden.

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) berichtet, häuften sich in den vergangenen Monaten Betrügereien in Bezug auf angebliche Schnäppchen. Diese würden gezielt in Deutschland über Online-Verkaufsplattformen und Social-Media-Kanäle angeboten. Allerdings zeigte sich nach dem Kauf: Die Fahrzeuge wurden in anderen Ländern geklaut oder unterschlagen.

Bei folgenden Punkten rät das BKA zur Vorsicht und gibt Tipps:

- Skeptisch werden bei Offerten, die stark unter dem üblichen Marktwert liegen. Erklärt würden diese Unterschiede von sogar mehreren Tausend Euro von den Tätern etwa durch von ihnen selbst verursachte Kratzer oder durch Lackschäden.

- Beim Bezahlen kein Bargeld auf der Straße übergeben. Für hohe Summen bieten sich laut BKA Bank- oder Treuhänderkonten an. Wichtig sei, dass der Inhaber oder die Inhaberin des Empfangskontos verifiziert und der Rückruf der Kaufsumme gegebenenfalls möglich ist. Zudem ist die rechtliche Obergrenze für Geschäfte mit Bargeld in europäischen Staaten unterschiedlich geregelt.

- Kopien oder Bilder des eigenen Personalausweises nicht weitergegeben. Ansonsten könnten Betrüger mit den Daten Anmeldungen geklauter Autos fälschen. Da es sich um existierende Personen handelt, werde der Betrug oft nicht sofort erkannt.

Und wenn der Verkäufer selbst zur vermeintlichen Vertrauensbildung einen Ausweis oder Führerschein sendet, ist nicht zu erkennen, ob es sich unter Umständen um gestohlene oder gefälschte Dokumente handelt.

- Beim Kauf von Fahrzeugen sollte man bestehen auf: Sofortige Übergabe aller relevanten Papiere und zwei funktionierenden Originalschlüssel. Das sei Dieben und Hehlern in den meisten Fällen nicht möglich, sodass sie auf verfälschte, etwa bei Einbrüchen in Kfz-Zulassungsstellen erlangte Blankopapiere, Stempel, Plaketten und Siegel zurückgreifen müssten, teilt das BKA mit.

Bei einem legalen Verkauf gehören zu den Papieren: Fahrzeugbrief und -schein sowie die CoC-Papiere. Letztere werden beim Neuwagenkauf ausgegeben und bestätigen, dass ein Fahrzeug den EU-Normen entspricht. Wenn der Verkäufer behauptet, er würde Fehlstücke nachreichen, rät das BKA, sich nicht darauf einzulassen.

- Auch bei noch so rührseligen Geschichten, die möglicherweise aufgetischt werden: Interessenten sollten misstrauisch werden, wenn sich kurz vor dem Kauf der Ort der Übergabe ändern soll. Dabei werden zuweilen auch Orte im angrenzenden Ausland genannt. „Damit beabsichtigen die Täter, sich möglichen polizeilichen Maßnahmen zu entziehen“, so das BKA.