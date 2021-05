Cupras dynamisches E-Auto Born kommt im Herbst

Seat-Ableger Cupra setzt bei seinem ersten Elektroauto auf Basis des VW-Baukastensystems auf spannende Formen und Fahrspaß. Dafür opfern die Spanier auch gerne ein bisschen Platz.

Barcelona (dpa/tmn) – Als vierte Marke im VW-Konzern hat sich die Seat-Tochter Cupra aus dem sogenannten Modularen E-Baukasten (MEB) von Volkswagen bedient und ihr erstes reines Akku-Auto konstruiert. Das soll unter dem Namen Born im September in den Handel gehen, wie Seat mitteilt.

Passend zum sportlichen Anspruch der Marke ist der Cupra Born das bislang schnittigste MEB-Auto in der Konzernfamilie: Er ist etwas flacher als die Schwestermodelle VW ID3, Skoda Enyag oder Audi E-tron Q4 und deutlich dynamischer gezeichnet.

Weniger Platz als beim ID3

In der Länge kommt der Born auf nur 4,32 Meter. Der Radstand ist zwar mit 2,77 Metern so groß wie beim ID3, doch bietet der Born innen etwas weniger Platz. Der Kofferraum ist mit 385 Litern allerdings identisch.

Den Antrieb kennt man ebenfalls aus dem Baukasten. Dabei bietet Cupra für den Born drei Batterien mit Netto-Kapazitäten von 45, 58 oder 77 kWh, mit denen im WLTP-Zyklus Reichweiten zwischen 340 und 540 Kilometern möglich sein sollen. Geladen wird im besten Fall mit 125 kW, so dass unter idealen Bedingungen in sieben Minuten der Strom für 100 Kilometer fließt und der Akku in 35 Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen werden kann.

Nur als Hecktriebler unterwegs

Anders als die Konzerngeschwister gibt es den Born nach aktuellem Datenstand ausschließlich mit Heckantrieb und damit nur mit einem Motor. Der hat beim Basismodell 110 kW/150 PS und kann gegen Aufpreis mit 150 kW/204 PS bestellt werden. Dann hebt Cupra auch die Höchstgeschwindigkeit von 160 auf 180 km/h an.

Wer es noch sportlicher mag, bekommt erstmals in der Modellfamilie einen aufpreispflichtigen E-Boost: Auf Knopfdruck wird dann die Leistung kurzfristig auf 170 kW/231 PS angehoben und die Zeit für den Spurt von 0 auf 100 km/h verkürzt sich von 7,3 auf 6,6 Sekunden.

