Neue Fahrzeuggeneration BMW arbeitet an Serienproduktion von Wasserstoffautos

München Bei der Umstellung auf alternative Antriebe setzen die deutschen Autobauer vor allem auf Elektrotechnik. Doch BMW will sich die Brennstoffzelle als zweite Option offen halten und kündigt eine neue Fahrzeuggeneration an.

BMW prüft die Serienproduktion von Wasserstoffautos. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse dem «Handelsblatt» (Freitag). Ab 2025 soll zudem eine «neue Klasse» von Elektroautos mit besseren und billigeren Batterien auf den Markt kommen. «Zum Start planen wir eine kompakte Limousine im 3er-Segment und ein entsprechendes sportliches SUV.»

BMW arbeitet demnach auch an der Entwicklung von Wasserstoffantrieben für diese neue Fahrzeuggeneration. «Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der neuen Klasse perspektivisch auch die Brennstoffzelle im Serieneinsatz sehen werden», sagte Zipse. «Wasserstoff als Energieträger wird in vielen Weltregionen eine wichtige Rolle spielen.»

