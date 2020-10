In Kempen im Kreis Viersen ist ein Auto auf einen Gehweg gefahren (Symbolbild). Ein Mensch starb.

Unfall Auto rast in Kempen auf Gehweg – Ein Toter, drei Verletzte

Kempen. In Kempen ist am Donnerstag ein Mensch bei einem Unfall gestorben. Zudem wurden drei Personen verletzt, als ein Auto in eine Menschengruppe fuhr.

In Kempen im Kreis Viersen ist ein Auto in eine Menschengruppe auf einem Rad- und Gehweg gefahren. Es gebe einen Toten und mindestens drei Schwerverletzte, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Der Autofahrer sei gegen 16.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Tönisberger Straße abgekommen. Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern von der Unfallstelle abgeholt worden. Die Straße wurde gesperrt. (mit dpa)