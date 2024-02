Familie Voßwinkel gewinnt die „hagebaumarkt“-Aktion „Wer hat die älteste, elektrische Bohrmaschine der Stadt“.

Vom Suchen und Finden historischer Schätze im eigenen Heim: Der Mülheimer „hagebaumarkt“ an der Weseler Straße hat allen Grund zur Freude, denn die Aktion "Wer hat die älteste elektrische Bohrmaschine in der Stadt?" war ein voller Erfolg. Vor einiger Zeit hat der Aufruf bei vielen Mülheimern, von Hobby-Handwerkern bis Profis, für Begeisterung gesorgt. Ziel war es, wahre elektromechanische Raritäten zu entdecken und diese schließlich in einer einzigartigen Ausstellung zu präsentieren.

Nach spannender Suche und einer beeindruckenden Schaustellung der historischen Elektrowerkzeuge stehen nun die Gewinner fest. Stefan Hartmann, der engagierte Marktleiter, hatte bereits beim Start der Aktion die lokale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Kostbarkeiten aus Keller und Garage ans Tageslicht zu befördern, und das Ergebnis könnte nicht eindrucksvoller sein.

Ein Blick in die Vergangenheit: Erinnern wir uns an Wilhelm Emil Fein, der 1895 die erste elektrische Handbohrmaschine baute – ein wahrhaftiger Meilenstein für Elektrowerkzeuge und ein Zeichen für Ingenieurskunst "Made in Germany". Fein war es auch, der bahnbrechende Erfindungen wie den ersten elektrischen Feuermelder und das erste tragbare Telefon der Welt zu seinem Lebenswerk zählen konnte.

Mit diesem Vermächtnis im Rücken war die Suche in Mülheim nicht nur ein Wettstreit, sondern ebenso eine Hommage an die Geschichte des Handwerks und des technologischen Fortschritts. Vom 5. bis zum 16. Februar 2024 verwandelte der „hagebaumarkt“ seinen Standort in ein temporäres Museum, in dem die Top 20 der eingereichten Maschinen genauestens begutachtet und bestaunt werden konnten. Die Teilnehmer des Wettbewerbs konnten nicht nur auf eine geschätzte Identifikation der Baujahre ihrer Schätze durch Experten zählen, sondern hatten auch die Chance, einen der drei attraktiven Preise zu gewinnen.

Zeitreise im Werkzeugkeller: Voßwinkels gewinnen mit Bohrmaschine aus dem 'Deutschen Reich'

Nun stehen die Sieger fest: Das historische Gewinnerstück aus dem Hause Voßwinkel belegt den ersten Platz. Als Carmen und Rainer Voßwinkel vor 50 Jahren ein Haus an der Adolfstraße in der Mülheimer Stadtmitte kauften, hatte der vorherige Besitzer im Keller einen Werkzeugschrank mit alten Werkzeugen und Kleinmaschinen zurückgelassen. Hierzu zählt auch eine Bohrmaschine einer unbekannten Firma mit der Inschrift "Deutsches Reich Patent". Damit haben die Voßwinkels nun den Wettbewerb vom Mülheimer „hagebaumarkt“ gewonnen und damit die Frage beantwortet, wer von den Teilnehmenden "die älteste Bohrmaschine in der Stadt" besitzt.

"Die Maschine ist vermutlich in der Zeit zwischen 1931 und 1940 angefertigt worden, definitiv aber vor 1949. Das konnte uns das Werkzeugmuseum Remscheid bestätigen", berichtet Marktleiter Stefan Hartmann. Rainer Voßwinkel ergänzt: "Ich bin froh, dass ich an so alten Dingen hänge und selten etwas dieser Art wegschmeiße. Ich hatte mal im Internet recherchiert, um zu erfahren, wie alt die Maschine ist. Damals aber nichts Genaues gefunden, auch weil das Firmenlogo nicht mehr erkennbar ist."

Die älteste, elektrische Bohrmaschine Mülheims! © Archiv

Sascha Folgner hat den zweiten Platz im „hagebaumarkt“-Wettbewerb erreicht. Der Saarner war darüber überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass die Maschine so alt ist!" Die Firma Dr. Bender konnte ein genaues Zeitfenster bestätigen: November 1952. Die erste Maschine mit einem Schlagwerk der Firma Baier stammt aus dem Jahr 1953. Diese gehört Bernd Nierhaus — in Mülheim bekannt als Gründer des Vereins "Rolli Rockers Sprösslinge".

Die Top-Platzierten erhielten bei der Preisverleihung im „hagebaumarkt“ an der Weseler Straße aus den Händen von Stefan Hartmann jeweils eine moderne Bohrmaschine. Der Marktleiter freute sich über eine rundum gelungene Aktion: "Wir freuen uns, dass etwa 80 Mülheimer mitgemacht haben. Wir haben die Maschinen mehrere Tage im Markt lang ausgestellt. Das Interesse war sehr groß. Mein Team und ich sowie Teilnehmer und Kunden haben im Rahmen der Ausstellung viele interessante und nette Gespräche über die alten Schätzchen, aber auch über die eine oder andere Lebensgeschichte geführt. Das alles hat großen Spaß gemacht."