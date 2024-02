Am 2. März 2024 ist es so weit: Im Zeichen des Klimaschutzes findet in Oberhausen ein wegweisendes Event statt – der Wärmepumpen-Infotag. Unter dem Leitspruch „Saturday for Future“ versammeln sich Interessierte, Experten und Klimabewusste, um sich über nachhaltige und effiziente Alternativen zu den traditionellen Öl- und Gasheizungen zu informieren. Veranstaltet wird der Tag vom Green-Tech-Unternehmen Stiebel Eltron, das nicht nur für fortschrittliche Produkte steht, sondern auch eine fundierte Beratung und Aufklärung in den Vordergrund rückt.

Das Engagement im persönlichen Umfeld ist entscheidend, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen – das betrifft vor allem die Art und Weise, wie wir unsere Häuser heizen. Wie das jüngst veröffentlichte »KfW-Energiewendebarometer 2023« offenlegt, tragen private Haushalte mit nahezu 40 Prozent beträchtlich zum CO2-Ausstoß bei. Umso wichtiger ist es, alternative Heizmethoden vorzustellen, die nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schonen. Die Wärmepumpentechnologie bietet hier eine wirkungsvolle Alternative und einen entscheidenden Schritt hin zu einer CO2-armen Zukunft. Zudem ist die Nutzung von grünem Strom in Kombination mit kostenloser Umweltwärme für die Bereitung von Wärme und Warmwasser ein wichtiger Schritt zu mehr Energiesicherheit und Unabhängigkeit.

„Um Deutschland klimafreundlicher zu machen, ist die Wärmepumpenheizung ein zentraler Baustein“, weiß Stiebel Eltron-Vertriebsgeschäftsführer Burkhard Max. „Dämmung, neue Fenster oder eine Photovoltaikanlage sind dabei hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig.“ Seit Anfang des Jahres lohnt sich der Heizungswechsel umso mehr: „Hausbesitzer, die auf eine Wärmepumpe als Heizungsanlage wechseln wollen, bekommen bis zu 70 Prozent der Investitionskosten vom Staat gefördert“, sagt Max.

Beim Wärmepumpen-Infotag informiert Stiebel Eltron über die klimafreundliche und effiziente Wärmepumpentechnik. © Stiebel Eltron

„Saturday for Future“ am 2. März in Oberhausen

Der Wärmepumpen-Infotag am 2. März 2024 bietet eine Plattform zur Information und Diskussion: Experten von Stiebel Eltron stehen Rede und Antwort zu den Themen Wärmepumpentechnik, energieeffizientes Heizen ohne Gas und Öl und die damit verbundene staatliche Förderung. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, kostenfreie Beratung und eine individuelle Kostenschätzung für ihre Sanierungsvorhaben zu erhalten.

„Mit beinahe einem halben Jahrhundert Erfahrung in Sachen Wärmepumpen können wir jeden Interessierten umfassend beraten“, unterstreicht Burkhard Max. Das Unternehmen Stiebel Eltron lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen und Umgebung ein, sich zu informieren, zu lernen und aktiv an der Gestaltung ihrer energetischen Zukunft teilzunehmen.

Samstag, 2. März 2024 von 09.00 bis 14.00 Uhr Wo? Max-Planck-Ring 33, 46049 Oberhausen

Ein Besuch am „Saturday for Future“ lohnt sich für alle, die die Wärmewende in den eigenen vier Wänden beginnen möchten. Seien Sie dabei und werden Sie Teil der Bewegung für eine nachhaltigere und klimafreundlichere Zukunft.