Viele „maskierte“ und zwei neue Gesichter am Pulverwald

Erndtebrück Zum Start der Wintervorbereitung herrschte beim TuS Erndtebrück beste Stimmung. Nur bei einem Spieler läuft es nicht nach Wunsch.

Der Winter hatte sich zurückgemeldet, und es war bitterkalt am „Pulverwald“ beim Trainingsauftakt des Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück zur Winter-Vorbereitung. So war Julian Wienold womöglich heilfroh, dass er bei der Rückkehr aus seiner fast dreimonatigen Verletzungspause (Außenband- und nachfolgend zusätzlich diagnostizierter Innenbandriss) erstmal fleißig Laufrunden um den Platz drehte.

Bei frostigen Temperaturen, reichlich unter der Null-Grad-Grenze, war das Wiedersehen der Kicker des Tabellenführers nach drei Wochen Lauftraining in Eigenregie umso herzlicher. Die Spieler um Kapitän Admir Terzic schienen sich richtig zu freuen, sich fünfeinhalb Wochen nach der1:2-Niederlage beim seither punktgleichen Verfolger Westfalia Soest wiederzusehen. Mit dabei stand der Sportliche Leiter Holger Lerch, und freute sich, die Mannschaft zu sehen, wie er es sich erhofft hatte: weitgehend komplett und nahezu von allen Verletzungen kuriert.

Duo arbeitet am Comeback

Ein paar Lücken gab es dennoch in der Trainings-Versammlung der Erndtebrücker, deren Kader sich auch ohne Neuzugänge verändern könnte: Ahmad Ibrahim war auf Spätschicht. Elmin Heric und Clemens Tartan sind aus der Winterpause noch erkrankt. Are Wolzenburg wartet nach seinem zweiten Mittelfußbruch weiter auf „grünes Licht“, betreibt gerade Muskelaufbau im Fitnessstudio und wird kommende Woche vorsichtshalber noch einmal im MRT untersucht, wie weit die Genesung des Knochens fortgeschritten ist. Derweil verzögert sich der von Trainer Michael Müller erhoffte Spät-Einstieg des Sommer-Neuzugangs Ernes Hidic (Kreuzband-Verletzung) weiter. „Er arbeitet sehr hart für sein Comeback“, erklärte Holger Lerch und setzt Hoffnungen auf den Mittelfeldspieler vom VfL Biedenkopf: „Er wird uns weiterhelfen können.“

Dass Innenverteidiger Admir Terzic nach einer Zwangspause wegen Schmerzen im Knie und der Auswechslung beim Spiel in Soest zum Trainingsauftakt wieder dabei war, freute Holger Lerch: „Er ist unser Fels in der Brandung.“ Überdies ist Luca Pasquale Quartaro wieder einsatzfähig; die Drähte sind nach einem Fingerbruch gezogen.

Er wünsche allen Spielern „ein gutes neues Jahr und vor allem ein erfolgreiches Jahr“, begrüßte Michael Müller seine Mannschaft. Der Wunsch des Übungsleiters: „Weniger Niederlagen als in der Hinrunde.“ Trotz fünf Pleiten („Zu viele“, so Müller) überwintert Erndtebrück immerhin als Tabellenerster. Und er skizzierte den Weg, wohin es für den TuS weiterhin gehen so: „Einen Aufstieg in die Oberliga hat man als Spieler nicht so oft.“ Er könne aus eigener Erfahrung (in der Saison 2010/11) sagen, rief er seiner Mannschaft zu: „Das ist geil.“

Beim Trainingsauftakt zu viert: Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch, Co-Trainer Julian Kaiser und Trainer Michael Müller begrüßten Carsten Afflerbach (v.l.), der bis zum Saisonende hospitieren wird beim TuS. Foto: Carsten Loos

Zwei neue Gesichter waren beim Trainingsauftakt dabei: Marcel Becker („Den habe ich damals von RW Hünsborn geholt“, so Müller) kehrt nach seiner Zeit als Spieler und zuletzt Co-Trainer bei den SF Siegen an den „Pulverwald“ zurück. „Er hält sich erstmal bei uns nur fit“, sagte Holger Lerch über den 28-Jährigen, „ob er als Spieler wiederkommt, werden wir zu gegebener Zeit prüfen.“

Carsten Afflerbach wird nach seinem „Aus“ als Spielertrainer beim Bezirksliga-Absteiger SF Birkelbach im Oktober bis zum Saisonende an der Seite von Michael Müller und Co-Trainer Julian Kaiser hospitieren. Ersatz-Torwart Ben-Luca Henneberg hat derweil Erndtebrück verlassen und sich dem Bezirksligisten SG Mudersbach/Brachbach angeschlossen.

Das erste Testspiel vor der Fortsetzung der Saison gegen die SpVgg Horsthausen (vorgezogen auf 17. Februar) steht für Erndtebrück am kommenden Mittwoch (19 Uhr) zu Hause gegen den Bezirksligisten FC Altenhof auf dem Kalender. Ob daraus was wird? Mit Blick auf den gefrorenen Untergrund am „Pulverwald“ zeigte sich Michael Müller skeptisch: „Für ein Spiel ist das so viel zu gefährlich.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles