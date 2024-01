Umleitung der Linie 647 an den nächsten beiden Wochenenden

Die Velberter Verkehrsgesellschaft (VGV) informiert, dass die Haltestellen zwischen Nierenhof Busbahnhof und Hattingen Mitte am zweiten (13. und 14.) und dritten (20. und 21. ) Januarwochenende nicht angefahren werden können. Betroffen sind die Stationen „Nierenhof Busbahnhof“, „Alte Poststraße“, „Zum Heinenberg“, „Diefhausen“, „Isenberger Weg“, „Heinenberg“, „Homberg“, „Lembeck“, „Südring“ und „Bruchstraße“.

Umleitung in Fahrtrichtung Hattingen ZOB

Die Fahrt der Linie 647 zum Hattingen ZOB erfolgt ab der Haltestelle Fellerstraße über die Bonsfelder Straße über das Wodantal, die Elfringhauser Straße (Linienweg 330) und die Bredenscheider Straße (Linienweg 332) bis zum ZOB in Hattingen.

Umleitung in Fahrtrichtung Wuppertal

In Fahrtrichtung Wuppertal fährt die Linie 647 ab Hattingen ZOB über die Martin-Luther-Straße / Bredenscheider Straße (Linienweg 332), die Elfringhauser Straße (Linienweg 330), das Wodantal und Bonsfelder Straße bis zur Haltestelle Fellerstraße.

