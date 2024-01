Umbruch in Wattenscheid - TikTok-Star für Brünninghausen

EN-Südkreis Die Vereine der Fußball-Oberliga Westfalen verpflichten neue Spieler für die zweite Saisonhälfte. Viel Bewegung in Wattenscheid.

Nach der enttäuschenden Hinrunde in der Fußball-Oberliga Westfalen verbringt die SG Wattenscheid 09 die Pause auf dem letzten Tabellenplatz. Nun gibt es einen großen Umbruch beim Regionalliga-Absteiger. Inzwischen stehen bereits sieben Abgänge fest: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi und Yutaro Ichimura (alle Ziel unbekannt) haben die SGW 09 verlassen. Im Gegenzug wurden bisher vier Zugänge festgemacht: Umut Yildiz, Nico Thier und Niklas Lübcke kamen vom TuS Bövinghausen, Maurice Haar vom KFC Uerdingen.

Türkspor Dortmund vermeldete drei Abgänge von Spielern, die erst im Sommer gekommen waren: Simon Schubert und Nazzareno Ciccarelli lösten ihre Verträge auf, Roem Subasi wechselte zur SG Bockum-Hövel. Einen hochkarätigen Zugang konnte Türkspor aber ebenfalls verzeichnen: Vom TuS Bövinghausen stieß der 26-jährige Mittelfeldspieler Ilker Algan zum Team.

Vereinsloser Kicker ist im Internet ein Star

Ein weiterer Bövinghausener hat ein neues Zuhause beim Spitzenreiter der Oberliga Westfalen gefunden: Albin Thaqi stieß zu den Sportfreunden Lotte. Der 21-jährige Innenverteidiger hatte seine Ausbildung bei Borussia Dortmund genossen, bevor er über Fortuna Köln den Weg nach Bövinghausen fand.

Bei der Spvgg. Erkenschwick gibt es einen neuen Torwart im Kader: Ubeyd Güzel war zuletzt vereinslos, zuvor hatte der 23-Jährige beim Westfalenligisten TuS Haltern gespielt. Nachdem er seinen Stammplatz im Tor verloren hatte, war sein Vertrag im Oktober aufgelöst worden. Nun konkurriert er in Erkenschwick mit der Nummer eins Rafael Hester um den Platz zwischen den Pfosten.

Der FC Brünninghausen hat sich mit Tobias Hartmann verstärkt. Der 27-Jährige war zuletzt der Kapitän des Landesliga-Topteams SV Brackel 06 und ist ein Defensivspieler. Auch Steven Kodra läuft künftig für Brünninghausen auf. Der Mittelfeldmann war vereinslos, zuvor hatte der 26-Jährige beim albanischen Erstligisten KF Laci aber Profiluft geschnuppert. Zudem ist Kodra auf der Social-Media-Plattform TikTok sehr bekannt, vielleicht lockt er künftig ein paar junge Zuschauer an den Sportplatz in Dortmund.

Siegen bedient sich bei einem Ligakonkurrenten

Über frisches Blut fürs Mittelfeld freuen sich derweil die Sportfreunde Siegen. Sie sicherten sich die Dienste des 21-jährigen Georgios Mavroudis vom Ligarivalen SG Finnentrop/Bamenohl. Finnentrop verpflichtete seinerseits Abwehrspieler Nasim Chatar von der U19 des SV Lippstadt.

Die Verpflichtung zweier neuer Spieler vermeldete der FC Eintracht Rheine: Montasar Hammami und Leon Niehues (beide 27 Jahre alt), spielten zuvor in der Westfalenliga bei Westfalia Kinderhaus. Dort waren Flügelspieler Hammami und Innenverteidiger Niehues keine Stammspieler. Nun wollen sie dem Vorletzten der Oberliga Westfalen dabei helfen, den Klassenerhalt zu sichern.

