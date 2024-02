Frankfurt am Main. Die Targobank bietet unter anderem ein Tagesgeld an. Wie gut sind die Zinsen im Vergleich? Wir haben uns die Konditionen angeschaut.

Trotz sinkender Zinsen für Sparer gibt es noch einige leuchtende Sterne am Himmel der Sparanlagen. Zahlreiche Banken locken Neukunden mit befristeten Zinssätzen für Tages- und Festgeldkonten. Ein kritischer Blick auf die Dauer dieser Sonderaktionen und die danach geltenden Standardzinsen ist dabei aber unerlässlich. Ein aktuelles Beispiel ist das Tagesgeldkonto der Targobank *. Wie schneidet es im Vergleich mit anderen Banken ab? Ein genauer Blick auf die Konditionen verrät mehr.

Die Konditionen der Targobank:

Das Tagesgeld der Targobank bewegt sich bei den Neukundenkonditionen im oberen Drittel. Bitter wird es nach Ende der sechs Monate. Der Basiszins von derzeit 0,60 Prozent ist im Vergleich zur Konkurrenz deutlich niedriger. Das Tagesgeld der Suresse Direkt Bank * bietet etwa auch für Bestandskunden noch 2,8 Prozent Zinsen.

Auch die Renault Bank * (2,90 Prozent) oder die TF Bank* (1,45 Prozent) bieten für Bestandskunden und Neukunden mit einer längeren Anlageperspektive bessere Zinssätze. Primus ist mit 3,50 Prozent für alle Teilnehmer die J&T-Bank * mit stabilen Zinsen für alle Kundengruppen. Auch lukrativ sind Alternativen zum traditionellen Tagesgeld wie das Leitzins-orientierte Cashplus-Konto von Unitplus * oder das auf Geldmarkt-ETFs basierende Zinssparen von Quirion.

Allerdings gewährt die Targobank ihren Sonderzins bis zu einer Anlagesumme von einer Million Euro. Bei anderen Banken liegt diese Grenze oft schon bei 500.000 Euro je Kunde. Daher könnte das Angebot für manche Anleger trotzdem interessant sein – etwa, wenn eine höhere Summe angelegt werden soll oder Wert auf eine Filialbank gelegt wird. Zwei weitere besondere Merkmale sind:

Datenstand:12.02.2024 | Bitte beachten Sie: Die Tabelle und die Daten hier im Artikel werden wöchentlich von unserer Redaktion aktualisiert. Kurzfristige Zinsänderungen der Kreditinstitute können unter Umständen nicht zeitnah erfasst werden. | Alle Angaben ohne Gewähr.

Andere Anbieter, zum Beispiel die comdirect (3,75%) *, lockten Neukunden zwischenzeitlich mit Boni im Umfang zwischen 50 und 100 Euro. Vorbei. Möglicherweise auch, weil das Neukundengeschäft nach der Zinsflaute der letzten Jahre bislang hervorragend funktioniert. Die Consorsbank (3,50%) * legt die Schwelle hoch: Nur wer binnen acht Monaten mindestens 10.000 Euro als zusätzliches Depotvolumen anlegt, bekommt 150 Euro geschenkt. Sparpläne, Kontostand werden dabei u.a. nicht mitberechnet.

Daher gilt – erst vergleichen und danach abschließen. Denn neben den Zinsen für Neukunden sind auch Faktoren wie die Laufzeit der Konditionen oder die anschließenden Basiszinsen relevant. Vergleichsrechner für Fest- und Tagesgeldangebote wie das Online-Tool der Berliner Morgenpost können eine gute Orientierungshilfe sein. Zur Wahrheit gehört aber auch: Noch immer sind die Zinsen für das Tages- und Festgeld vergleichsweise niedrig und liegen – wenn auch nicht mehr ganz so stark – unterhalb der Inflationsrate.

Neben der kurzfristigen Geldanlage sollten Sparerinnen und Sparer deshalb auch mittel- und langfristige Sparziele verfolgen. Eine Möglichkeit ist etwa ein Wertpapierdepot in Selbstverwaltung oder ein Broker – vier attraktive Angebote haben wir uns genauer angeschaut. Bei Wertpapieren sollte man sich aber gut einlesen und bei Bedarf einen Experten zurate ziehen. Denn anders als Tages- oder Festgeld ist das Sparen mit Aktien und Co. riskanter – dafür sind die zu erwartenden Renditen höher.

