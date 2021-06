Sport und Alkohol: Darauf sollte man nach der Impfung achten

Sport nach der Corona-Impfung: Worauf sollte man achten? Wie verbreitet ist die Delta-Variante in Deutschland? Virologe Dittmer im Interview.

Aktuell sind hier in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums schätzungsweise noch um die 9.300 Menschen aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert (Stand: 17. Juni).

Ob die Maskenpflicht in der aktuellen Pandemiephase überhaupt noch nötig ist und worauf man vor und nach einer Coronaschutz-Impfung achten sollte, erläutert Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, im Video-Interview. Die Fragen im Überblick:

Brauchen wir die Masken in der aktuellen Pandemiephase überhaupt noch?

Bereiten Ihnen die aktuellen Entwicklungen bezüglich der Delta-Variante Sorgen oder sind wie hier gut auf eine mögliche Ausbreitung vorbereitet?

Das heißt, ein ähnliches Szenario wie mit der Alpha-Variante, die sich zunächst in Großbritannien ausgebreitet hatte und dann auch bei uns, erwartet uns nicht?

Kann ich mich mit einer leichten Erkältung gegen Corona impfen lassen?

Ergibt es Sinn, vorbeugend vor der Impfung eine Schmerztablette einzunehmen, um mögliche Nebenwirkungen direkt zu vermeiden?

Ist Alkohol nach der Impfung ein Problem?

Kann man direkt nach der Impfung wieder Sport machen?

Das komplette Interview gibt es als Podcast Das Corona-Update für NRW. Diesmal sprechen wir unter anderem noch darüber, dass Forschende auf der Suche nach dem Grund für die seltenen, schweren Nebenwirkungen bei den Vektorimpfstoffen anscheinend einen Schritt weitergekommen sind. Außerdem: Warum sind junge Frauen so anfällig für diese Nebenwirkungen?

