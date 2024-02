Sean Steenbakkers: Beeindruckende Aufholjagd bei Junioren-WM

Planica/Rückershausen. Erst Sprünge im Regen, dann auf der Überholspur: Sean Steenbakkers vom SC Rückershausen zündet in der Nordischen Kombination den Turbo

Erstmalig nahm der Nordische Kombinierer Sean Steenbakkers vom SC Rückershausen an den Junioren-Ski-Weltmeisterschaften teil. Nachdem sich der 17-Jährige in mehreren Wettkämpfen erfolgreich qualifizieren konnte, ging es nun ins „Tal der Schanzen“ nach Planica, Slowenien. Dort landete Steenbakkers im Skisprung-Wettbewerb mit 86 Metern zunächst auf dem 40. Platz, ehe er in der Loipe den Turbo zündete.

Sean Steenbakkers holt beim Langlauf bei der WM 18 Plätze auf

Auf den Langlaufskiern machte der Allrounder satte 18 Plätze gut und fand sich am Ende mit nur 3:53 Minuten Rückstand auf dem 22. Rang wieder. Das Fazit seines mitgereisten Vaters fällt daher positiv aus: „Ich denke, dass Sean sehr zufrieden ist. Die Bedingungen beim Springen waren schwierig. Es hat viel geregnet, in der Anlaufspur lag viel Wasser. Beim Laufen war es viel besser. Da sagen andere ja oft, dass sie Sean nur von hinten sehen würden. So war es auch dieses Mal, er hat viele Plätze gutgemacht.“

Für die WM hatte Steenbakkers in Winterberg unter dem Landestrainer Jens Gneckow trainiert. Noch startet er für die Niederlande, da er noch keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. In Planica hielt sich Steenbakkers aber immer in der Nähe des deutschen Teams auf, wohnte Tür an Tür im gleichen Hotel und wurde vom deutschen Team unterstützt. Logisch also, dass er sich gemeinsam mit den deutschen Junioren über einen großen Erfolg freute: Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis), Tristan Sommerfeldt (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Ronja Loh und Anne Häckel (beide VSC Klingenthal) gewannen in der Mixed-Staffel Gold. hrp

