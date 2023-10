Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour

Befürchteten viele Fans dieses Jahr noch, die schweren Anschuldigungen gegen Frontsänger Till Lindemann könnten das Ende für Rammstein bedeuten, macht die Band jetzt weiter. Am Dienstag gaben sie über ihre Social-Media-Kanäle bekannt, 2024 wieder auf Tour zu gehen. „Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!“, hieß es im Posting der Berliner Band. Der Vorverkauf für die Konzerte soll am 18. Oktober beginnen. Weitere Details wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Die Serie von Auftritten soll ähnlich umfangreich ausfallen wie beim dritten Teil ihrer Europatour in diesem Jahr, wie die dpa mitteilte. Dabei hatte Rammstein von Mai bis August gut zwei Dutzend Konzerte in 16 europäischen Stadien gespielt. (fmg/dpa)

