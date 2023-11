Kreuzbandriss und heißes Derby: Alles zum A-Liga-Spieltag

Gevelsberg Ein Spieler verletzt sich zum dritten Mal schwer. Zudem kommt es zum Aufsteigerduell in vertauschten Rollen. Der Kreisliga-Sonntag.

Voll im Fokus steht am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 das Aufsteigerduell zwischen BW Voerde II und der SG Vatanspor Gevelsberg. Die Gevelsberger haben vor dem Wiedersehen in der neuen Liga den Voerdern tabellarisch den Rang abgelaufen.

Mit sieben Punkten Vorsprung wurde Voerde II vor Vatanspor vergangene Saison noch souverän Meister. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und Vatanspor steht in der Tabelle mit zehn Zählern mehr auf dem Konto klar vorne. „Wir waren schon letztes Jahr nicht schlechter als sie. Jetzt haben wir ein paar neue Spieler dazubekommen und eine junge Mannschaft“, erklärt Baris Hanyildiz, Trainer des türkischen Klubs, den Rollentausch. Auf der anderen Seite sieht man die Situation gelassen: „Vatanspor hat sich besser in der Liga etabliert als wir und wir gönnen ihnen das“, sagt BW-Trainer Ferhat Öztürk. Sonntag um 12.15 Uhr treffen die Teams am Tanneneck aufeinander.

Beim Tabellenführer fällt der Kapitän lange aus

Bei der TSG Sprockhövel II hat sich Kapitän Fynn Tackenberg einen Kreuzbandriss zugezogen, Trainer Christian Kalina muss also nicht nur beim Auswärtsspiel beim Aufsteiger SpVg. SW Breckerfeld II um 12.30 Uhr auf ihn verzichten. Der wichtige Spieler wird nach einem Leistenbruch und einem gebrochenen Handgelenk erneut lange fehlen. Dafür gab Fabian Feldmann vergangene nach langer Pause wegen Knorpelschadens sein Comeback.

Heißes Duell am Hundeicken

Mit dem SV Ararat Gevelsberg und dem FC Gevelsberg-Vogelsang spielen am Wochenende im Derby um 14.30 Uhr die Platznachbarn, die beide auf dem Kunstrasen am Hundeicken heimisch sind, gegeneinander. Beide Teams sind für viele Emotionen und ein hartes und leidenschaftliches Fußballspiel bekannt.

