Klopp-Faller und Hand-Ärger: Liverpool 1:1 gegen Arsenal

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben die Tabellenführung in der englischen Premier League verpasst. Im Topspiel kamen die Reds am Samstag gegen Spitzenreiter FC Arsenal zu einem 1:1 (1:1) und bleiben hinter dem Club von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz auf Tabellenplatz zwei.

Die Gunners aus London begannen furios: Abwehrspieler Gabriel sorgte per Kopf nach nur vier Minuten für die Führung. Die Gäste hatten zudem Glück, dass ein Handspiel von Martin Ödegaard im Arsenal-Strafraum nicht geahndet wurde (19. Minute). Für den Ausgleich sorgte in einem temporeichen Spiel Stürmer-Star Mohamed Salah, der mit seinem 12. Saisontor zum 1:1 einschoss (29.).

Dann war auch Klopp plötzlich mittendrin im Geschehen. Nach einem Körpereinsatz von Arsenal-Stürmer Bukayo Saka an Liverpool-Defensivspieler Kostas Tsimikas brachte der Grieche den deutschen Trainer zu Fall. Tsimikas musste danach wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Nach dem Seitenwechsel verpasste Liverpool den Siegtreffer: Trent Alexander-Arnold traf nach einem Konter nur die Latte des Arsenal-Tores (73.).

Klopp bestätigte nach dem Abpfiff, dass Abwehrspieler Tsimikas lange ausfallen wird. „Das Schlüsselbein ist definitiv gebrochen“, haderte der frühere Bundesliga-Coach.

Manchester United rutscht vor Weihnachten noch tiefer in eine sportliche Krise. Der englische Rekordmeister verlor beim bisherigen Tabellennachbarn West Ham United mit 0:2 (0:0) und bleibt im Tabellen-Mittelfeld stecken. Es war bereits das vierte Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und ohne eigenes Tor.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze sind die Tottenham Hotspur nach einem glücklichen 2:1 (2:0) gegen den FC Everton vorerst an klub-Weltmeister Manchester City vorbei auf Platz vier geklettert.

Beim 0:2 (0:0) zwischen dem FC Fulham und dem FC Burnley pfiff mit Schiedsrichterin Rebecca Welch erstmals eine Frau ein Premier-League-Spiel.

