HeimatGefühle #14

#HeimatGefühle Nr. 14 Es ist tatsächlich so. Vieles lernt man erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Oder lange nicht mehr erleben durfte. So wie ein gutes Essen und ein leckeres Glas Wein in einem Restaurant, einen Einkaufsbummel durch die Stadt, einen Abend mit Freunden, ein Konzert. Lange mussten wir uns sehr stark einschränken, haben verzichtet – und gemerkt, wie sehr uns all das fehlt, was wir immer als selbstverständlich erachtet haben. Die aktuellen Lockerungen führen nun zu einem völlig neuen Lebensgefühl – auch, wenn das Ende der Pandemie wohl noch lange nicht erreicht sein dürfte und es immer noch Einschränkungen geben wird. Aber es fühlt sich definitiv besser an als noch vor ein paar Monaten. Die Lebensfreude ist zurück.

Aber jetzt zum Inhalt dieser 14. Ausgabe von #HeimatGefühle. Und zu einem eigentlich sehr schönen Thema: Hochzeit. Doch Jenny und Michael verbinden mit diesem Wort wohl eher Wut und Enttäuschung. Dreimal mussten sie ihre große Hochzeitsfeier verschieben. Uns haben sie verraten, wie es dazu kam, wieso sie sich letztlich dazu entschieden haben, sie jetzt abzusagen und warum sie auch ohne große Feier sehr glücklich sind.

Glücklich ist auch Olaf Terfloth. Denn der 31-Jährige macht seit einiger Zeit mit „Studio Terfloth“ beruflich genau das, was er immer schon am liebsten gemacht hat: individuelle und maßgefertigte Möbel aus Holz, Stahl und Beton bauen. Wir haben einen Blick in seine Werkstatt geworfen und über seine Projekte gesprochen.

Genauso wie mit dem jungen und vor allem sehr vielseitigen Musiker Jonas Kranz, der Pop-, Musical-, Heavy-Metal-Sänger und Rapper in einem ist – und jetzt seinen Song „Trauma“ auf sämtlichen Streaming-Plattformen veröffentlicht hat.

Ach, und wir waren zu Besuch in einem echten Männerparadies: einem Barbershop. Dort, wo Männer noch Männer sein können und sich – sofern nicht gerade eine Pandemie herrscht – bei einem kühlen Bier und lockeren Gesprächen nach klassischer Art die Haare und den Bart schneiden lassen können.

