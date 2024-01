Handball-EM heute live: Erstes Gruppenspiel des DHB-Teams

Nicht mit weißer Weste, aber mit ordentlich Selbstvertrauen geht die Handball-Europameisterschaft für Gastgeber Deutschland in die Hauptrunde. In Köln trifft das DHB-Team heute Abend um 20.30 Uhr auf Island - das Heimatland von Trainer Alfred Gislason.

Zuletzt mussten die deutschen Handballer gegen Frankreich die erste Niederlage des Turniers hinnehmen. Gegen den Mitfavoriten um den Titel hielten Johannes Golla, Juri Knorr und Co aber lange mit und schürten damit die Hoffnungen, dass der deutsche Traum vom Halbfinale noch wahr werden kann.

Los geht es um 20.30 Uhr.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.