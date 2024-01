Gevelsberg: Der Orden für Freude und Frohsinn geht an „Jogi“

Unter tosendem Applaus und umrahmt von ausgezeichneten Klavierklängen zeichnete der Karnevalsverein Gevelsberg Hippendorf Jörg Führing mit dem 45. Orden für Freude und Frohsinn aus. Die Auszeichnung honorierte nicht nur seine langjährige Treue zum Karneval, sondern auch sein Wirken als Quell der Freude und Inspiration für die gesamte Gemeinschaft.

Jörg Führing (Jogi) ist Gevelsberger mit Herzblut. Viele kennen ihn durch seine Umzugsfirma Führing oder durch sein Engagement im Karnevalsverein Hippendorf und auf dem Kirmeswagen der Gruppe. Bereits seit zehn Jahren ist der gebürtige Gevelsberger bei den Hippendörfern dabei.

„Man hat mich ins Hippendorf gerufen und ich dachte, man wolle mit mir etwas Organisatorisches für die Karnevalssitzung besprechen. Aber dann wurde mir mitgeteilt, dass sie mir den Orden verleihen wollen“, erzählt Jörg Führing.

Nachdem ihm feierlich der Orden und die Urkunde übergeben wurden, durfte der dreifache Familienvater seine eigene Karnevalsrede halten. Ein Spiel, in dem man Lieder anhand von vier Klaviernoten erkennen musste, sorgte dabei für ordentlich Stimmung.

Ganz nach dem Motto des Ordens war auch das restliche Programm des Abends erfüllt von humorvollen Einlagen und mitreißenden Bühnenauftritten, obwohl im Vereinsheim der Hippendörfer keine Bühne existierte. Dies hielt Ina Blumenthal, Mitglied des Landtages und parlamentarische Geschäftsführerin, sowie Elke Kramer, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, nicht davon ab, einen Badewannen-Sketch aufzuführen, bei welchem natürlich ein Badewannennachbau nicht fehlen durfte.

Der nun beengte Platz führte schließlich dazu, dass der Bürgermeister Claus Jacobi und sein Stellvertreter Stefan Biederbick kurzerhand auf die andere Seite des Raumes versetzt wurden, um genügend Raum zu Verfügung zu haben.

Der Altbürgermeister Dr. Klaus Solmecke und Andreas Linke, der Vorsitzende der Gevelsberger Taubenväter, durften hingegen ihren Platz behalten. Die beiden hatten das Glück, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Wie in jeder Karnevalssitzung wurden auch diesmal viele Ehrengäste und Vereinsmitglieder mit einem Orden bedacht. Zum Beispiel Werner Tasbier, der ehemalige Inhaber von Mode Tasbier, oder Kurt Schlemmer, der bereits vorher der Träger des Ordens für Freude und Frohsinn gewesen war.

Besonders amüsant war auch die Laudatio auf Jörg Führing, die von seinem Vorgänger André Sicks gehalten wurde. Der „Pressefrosch“ hat den Orden ganze drei Jahre innegehabt, da es während Corona keine Verleihung des Ordens gab.

