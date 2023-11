Formel 1: Beim Saisonfinale greift noch einmal der Max-Faktor

Abu Dhabi. Trotz leichter Probleme mit dem Wagen dominiert der Formel-1-Weltmeister auch das letzte Rennen der Saison und scheint derzeit unschlagbar.

Gut 4700 Scheinwerfer erhellen die Rennstrecke beim Formel-1-Finale, aber sie sind scheinbar alle nur auf einen gerichtet: Max Verstappen gewinnt auch den Großen Preis von Abu Dhabi und damit sein 19. Rennen in dieser Saison. Als erster Fahrer überhaupt schafft er dabei 1000 Führungsrunden in einem Rennjahr. Ein Unschlagbarer. Wie lange wird das noch so weitergehen? In 100 Tagen beginnt die nächste Saison.

Dass Charles Leclerc im Ferrari und George Russell mit dem Mercedes weit dahinter die Plätze belegen, ist nur für die Konstrukteurs-WM entscheidend, das deutsche Werksteam wird knapp mit 409:406 Punkten Vize. Aber das bleibt eine Randnotiz. „Mission erfüllt. Saug‘ diese letzte Runde in Dich auf“, rät Red-Bull-Teamchef Christian Horner über Boxenfunk dem Chef-Piloten der Formel 1. Der Dialog erinnert an viele andere in diesem Jahr, es fallen die Worte „stolz“, „magisch“, „Privileg“. Vor Freude dreht Verstappen sogenannte Donuts nach der Zieldurchfahrt, was streng verboten ist. Aber Weltverbandspräsident Mohammed bin Sulayem nimmt ihn versöhnlich in den Arm. Mit 54 Siegen ist Max Verstappen jetzt alleiniger Dritter der ewigen Rangliste – und hat innerhalb eines Jahres Ayrton Senna, Alain Prost und Sebastian Vettel in dieser Wertung überholt.

„Das sind alles ziemlich verrückte Zahlen. Aber wir haben natürlich auch ein verrücktes Jahr hinter uns“, sagt Verstappen, der in Abu Dhabi ungewohnt emotional geworden ist, „aber gleichzeitig bin ich auch sehr auf das konzentriert, was vor mir liegt. Wir arbeiten daran, weiter konkurrenzfähig zu sein.“ Was eine ziemliche Untertreibung sein dürfte.

Verstappen flucht - und siegt

Renngeschichte wiederholt sich, und damit auch die Frage aus dem Vorjahr: wie lange soll das noch so gehen? Konkreter: befindet sich Max Verstappen immer noch in einer Aufwärtskurve, oder ist nach 19 Siegen in 22 Rennen der Gipfel erreicht? Die Antwort gibt vielleicht die Qualifikation zum Finale. Der Red-Bull-Rennwagen war nur ein Außenseiter auf hohem Niveau, sein Fahrer hatte über ein hüpfendes Auto geflucht – nur um den zickigen Rennwagen dann doch wieder auf die Pole-Position zu stellen. Sogar Red-Bull-Sportchef Helmut Marko hatte gegen seinen Schützling gewettet. Doch immer, wenn es darauf ankommt, greift der Max-Faktor, vergleichbar der Hammer-Time bei seinem alten Rivalen Lewis Hamilton. So holt der Fahrer aus einem imperfekten Auto die perfekte Leistung heraus. Max Verstappen aber gelingt dabei noch mehr, er macht nach der schon überlegen Vorsaison aus der Ausnahme eine Regel. Kein Ende in Sicht.

So miteinander verwachsen sind Pilot, Wagen, Mannschaft und Rennstall, dass diese Dominanz erdrückender wirkt als die acht Mercedes-Jahre. Selbst Teamchef Christian Horner gibt zu: „Es ist schwierig, ein Superlativ zu finden, dass dieser Saison gerecht wird. Er hat die Rekorde nicht nur gebrochen, sondern zerschmettert.“ Der Hattrick macht bei den Dauer-Siegern wenig erstaunlich Lust auf mehr, die Konkurrenz verzweifelt. So sehr, dass Mercedes und Ferrari, die beiden havarierten Dickschiffe, zur nächsten Revanche komplett neue Konstruktionen an den Start bringen werden. Red Bull hat sie nicht nur auf der Strecke gedemütigt, sondern auch bei der Technik.

Der Formel-1-Weltmeister baut seinen Vorsprung weiter aus

Die Angreifer, zu denen sich auch die Aufsteiger McLaren und Aston Martin gesellen, peilen ein bewegliches Ziel an. Dabei genießt der Titelverteidiger für 2024 jedoch erneut einen Vorteil. Angesichts der deutlichen Führung in der Weltmeisterschaft konnten die Kapazitäten schon vom frühen Sommer an vorrangig für die Weiterentwicklung genutzt werden. Zumal eine Evolution vermeintlich leichter wird als eine Revolution, bei so viel Spielraum. Die vage Hoffnung der düpierten Konkurrenz liegt in der Annahme, dass die Spitzenreiter bereits das Potenzial des Autos ausgeschöpft haben. Allerdings kennt McLarens-Teamchef Andrea Stella noch einen anderen großen Vorteil des Top-Rennstalls: „Das Beeindruckende an Red Bull ist nicht der Speed, sondern die Konstanz. Sie liefern auch an schwierigen Tagen ab.“

Verbotener Siegel mit dem Formel-1-Boliden_ Der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen fährt nach seinem Sieg mit seinem Auto im Zielbereich Kringel, sogenannte Donuts. Foto: Kamran Jebreili / AP

Aber in Kenntnis der Genialität von Designer Adrian Newey dürfte die realistische und zugleich desillusionierte Erwartungshaltung eher jene sein, dass dies erst zum nächsten Wechsel im Reglement 2026 eintritt. Dann wird Red Bull erstmals selbst auch als Motorenbauer antreten, und der Vorteil könnte wieder wechseln. Aber da ist eben noch ein phänomenaler Fahrer, der gerade erst 26 Jahre alt ist, und noch eine Menge an Leistungsvermögen in sich birgt. Auch der Hunger ist groß genug, die Siege ermüden ihn keineswegs. Wie bei allen großen Champions ist es der innere Antrieb, auf den es ankommt. Zeitzeuge Christian Horner nennt es einen „unglaublich großen Hunger“, und selbst wenn es nur um die Bestzeit im Training gehe, wolle Verstappen nichts auf dem Teller zurücklassen: „Auch sein Ehrgeiz bewegt sich nochmal auf einem höheren Level.“

Die große Überlegenheit eines Einzelnen führt zu Spielchen, die schon während der Ära von Michael Schumacher beliebt waren: wie wäre die Saison ausgegangen, wenn man Verstappen außen vor lässt? Antwort: Ebenfalls mit einem Red-Bull-Triumph, Sergio Perez wäre klarer Champion mit mehr als zwei Siegen Abstand vor Lewis Hamilton. Der entscheidende Unterschied aber wäre, dass es statt nur drei Siegern deren sieben gegeben hätte. Aber in der Realität ist es eben so, dass Verstappen doppelt so viele Punkte wie sein Teamkollege Perez geholt hat. Anders als der Mexikaner ist der wahre Spitzenreiter an der Leistung des Autos gewachsen. „Wir haben noch nicht seinen Zenit gesehen“, behauptet sein Förderer Helmut Marko.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles