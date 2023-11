Erdogan in Berlin: Wann ist er wo? Das ist sein Zeitplan

Berlin. Der türkische Präsident Erdogan reist heute nach Berlin. Wann ist er wo in der Hauptstadt unterwegs? Ein Überblick über den Zeitplan.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Freitag, 17. November, zu einem Kurzbesuch nach Deutschland. Selten wurde der Besuch eines Staatsgastes so heftig kritisiert. Dennoch hält die Bundesregierung an dem Treffen fest. Diese Details zum geplanten Programm in Berlin sind bekannt.

Staatspräsident Erdogan in Berlin: Zeitplan und Besuchsprogramm

Laut der Bundesregierung soll Erdogan am Mittag auf dem Flughafen BER ankommen – bereits jetzt deutet aber vieles auf eine Verspätung hin. Am Nachmittag ist zunächst ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue geplant. Anschließend steht ein Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt auf dem Programm.

Bei dem Essen wollen Scholz und Erdogan laut Bundesregierung „die ganze Bandbreite politischer Themen“ besprechen, die beide Länder betrifft. Dabei soll es unter anderem um die unterschiedliche Haltung zum Nahost-Krieg, die Zukunft des EU-Türkei-Abkommens zur Migrationssteuerung und die Zusammenarbeit in der Nato gehen.

Mehr ist bislang nicht bekannt. Auch ob es eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird, ist noch offen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollte dies am Mittwoch nicht ausschließen, fügte aber hinzu, dass darüber noch verhandelt werde. Fest steht aber, dass Erdogan nur bis Freitagabend in Berlin bleiben, aber nicht übernachten wird.

Kurzübersicht zum Besuchsprogramm von Staatspräsident Erdogan in Berlin:

Mittag: Ankunft in Berlin

Nachmittag: Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue

später Nachmittag: Mögliche Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Abend: Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt

Später Abend: Abreise

Polizei plant Großeinsatz für Erdogans Berlin-Besuch

Für die ist der Besuch des türkischen Präsidenten ein Großeinsatz. Es gibt „erheblichen Einschränkungen beim Verkehr in der Stadt“, sagte eine Sprecherin. Die genaue Route, die Erdogans Konvoi vom Berliner Flughafen ins Regierungsviertel und zurück nehmen wird, gibt die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht bekannt.

Hier kommt es wegen des Staatsbesuches von Erdogan zu Sperrungen. Foto: Polizei Berlin

Ob wie beim Staatsbesuch Erdogans 2018 auch Scharfschützen auf den Dächern postiert werden, ist noch offen. Damals waren mehr als 4000 Polizisten im Einsatz, im Regierungsviertel herrschte Ausnahmezustand. (ew)

