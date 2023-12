Dämpfer im Aufstiegsrennen für den HSV - 1:2 gegen Paderborn

Hamburg. 2. Liga: Ein Traumtor, zwei Rote Karten und eine Verletzung: Der HSV lässt wichtige Punkte liegen. Hertha BSC kommt dagegen in Schwung.

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert und erstmals diese Saison auch zu Hause verloren. Durch das verdiente 1:2 (1:1) gegen den SC Paderborn verpasste die Mannschaft von Trainer Tim Walter den achten Heimsieg in Serie. Der HSV holte damit nur vier Punkte aus den vergangenen vier Liga-Partien.

Die Führung vor 52.244 Zuschauern durch ein Traumtor von Laszlo Benes (11. Minute) glich Ex-HSV-Profi Filip Bilbija (21.) für die Paderborner aus. Nach einem schweren Abwehrfehler erzielte der starke SCP-Angreifer Ilyas Ansah die Führung (62.). Torschütze Bilbija kassierte kurz darauf für ein hartes Einsteigen die Rote Karte (69.), auf der Gegenseite bekam Miro Muheim (78.) für eine Notbremse Rot.

Hertha BSC kommt besser in Schwung

Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene erste Hälfte. Benes entzückte das HSV-Publikum mit seinem Weitschusstreffer aus etwa 20 Metern. Die zweite Hälfte startete nicht nach dem Geschmack der Hausherren. Erst musste der starke Innenverteidiger Stephan Ambrosius nach knapp 50 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Dann verschuldete sein Ersatz Dennis Hadzikadunic durch einen Ausrutscher den zweiten Treffer des SCP: Ansah lief frei auf das HSV-Tor zu und musste nur noch einschieben. In der Nachspielzeit traf Bakery Jatta mit einer verlängerten Flanke noch die Latte.

Immer besser in Schwung kommt Hertha BSC. Pal Dardais Berliner kämpften in Überzahl den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:1) nieder. Almamy Toure (16.) brachte die Pfälzer in Führung. Die Gäste kamen durch Florian Niederlechner (49.) zum Ausgleich. Die Hausherren verloren zudem Afeez Aremu wegen groben Foulspiels (57.) nach Videobeweis durch Rote Karte. Marc-Oliver Kempf (82.) erzielte dann das 2:1 für die Hauptstädter.

Fürth schenkte unterdessen spät seine Serie her. Durch einen Last-Minute-Treffer von Mo El Hankouri (90.+5) zum 1:1 (0:0) beendete der 1. FC Magdeburg die Serie des Kleeblatts von fünf Siegen ohne Gegentreffer. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger verpasste damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Tim Lemperle hatte in der 59. Minute die Führung für Fürth erzielt.

