Auch Große dürfen lernen - Velberter Elternschule lädt ein

Velbert Die Elternschule des SKFM und der Kolping-KiTas hat ihr Programm veröffentlicht. Die Angebote laden Eltern, Kinder und auch Pädagogen ein.

Mit ihrem Motto „Starke Familien - Starkes Velbert“ hat sich die Velberter Elternschule die Unterstützung bei Familienentwicklung zur Aufgabe gemacht. Seit 2001 bieten das SKFM und die Kolping-KiTas deshalb Workshops und Gruppen zu verschiedensten Themen an. Auch dieses Jahr erwarten informative Veranstaltungen die großen und kleinen Teilnehmer.

Viele der Programme sind allgemein kostenfrei, andere nur für Eltern und Kinder der Kolping-KiTas ermäßigt oder kostenlos. Interessierte Pädagogen aus der Kindererziehung sind zum fachlichen Austausch erwünscht, allerdings fällt hier meist eine Teilnahmegebühr von drei Euro an.

Velberter Elternschule bietet inklusive Spielgruppe an

In den inklusiven Spielgruppen beispielsweise lernen ein- bis dreijährige Kinder mit ihren (Groß-) Eltern erste Lieder, Finger- und Bewegungsspiele, die die Motorik und Sozialfähigkeit ansprechen. Ab dem 15. Februar von 16.30 bis 18 Uhr in der Kolping-Kita Kastanienallee und ab dem 29. Februar von 16.15 bis 18 Uhr in der Kolping-Kita Lummerland können sich Interessierte nach Anmeldung unter 02051 2889-470 (Kastanienallee) und 02051 2889-420 (Lummerland) an zehn aufeinander folgenden Donnerstagen zu gemeinsamem Spiel und Lernen einfinden.

Es gibt auch ein Angebot für die ganz Kleinen. Babys im alter von drei bis zwölf Monaten lernen sich i Babytreff kennen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Babytreff für die ganz Kleinen

Jüngere Kinder von drei bis zwölf Monaten werden auf ähnliche Art im Babytreff gefördert. Die entspannte Atmosphäre lädt nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Austausch zwischen den Eltern ein. Das offene Gruppenangebot findet bis zum 28. Juni immer freitags in der KiTa Hardenberger Hof 30 statt.

Wer ein wenig Frischluft schnuppern möchte, darf sich nach Anmeldung (kolping-wurzelland@kolping-kita-velbert.de) montags von 9.30 bis 11 Uhr mit dem anderthalb bis dreijährigen Nachwuchs im Waldkindergarten Wurzelland einfinden. Die Waldspielgruppe Wurzelzwerge lädt zum Erkunden der Natur in jeder Jahreszeit ein.

Anspruchsvolle Erwachsenenbildung

Anspruchsvolle Erwachsenenbildung bietet das SKFM im Rahmen des Projektes „Zusammen alleine erziehen“, das sich an Alleinerziehende richtet und den Austausch zwischen den Teilnehmern anregen möchte. Im SKFM Stadtteilzentrum BiLo, Von-Humboldt-Straße 53, dürfen sich Mütter und Väter kostenfrei jeden 1. und 3. Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr einfinden. Infos und Anmeldung unter 02051 2889-318.

Auch zum Workshop „Seelisches Wohlbefinden“ sind Eltern herzlich eingeladen. Da das psychische Wohlergehen von Kindern immer weiter in den Vordergrund der Erziehung rückt, lädt die KiTa Abenteuerland in Kooperation mit der AOK am 15. Mai von 19.30 bis 21 Uhr zur kostenfreien Weiterbildung ein. Anmeldungen werden unter 02051 2889-430 entgegengenommen.

Alles über Doktorspiele

Eine Neuheit im diesjährigen Programm stellt der kreative Workshop „Doktorspiele – Kindliche Sexualität im Vorschulalter“ dar. Sozialpädagogen und Eltern mit Kindern werden von Diplom-Sozialarbeiter Andreas Müller durch Themen wie Körperkontakt oder Fragen zur Geburt geleitet. Das in Kooperation mit Profamilia Mettmann entstandene Angebot ist kostenfrei und kann nach Anmeldung unter 02051 2889-450 besucht werden. Fachpublikum zahlt drei Euro.

Weitere Angebote und Informationen finden sie im Internet unter www.kolping-kita-velbert.de oder www.skfm-velbert.de unter der Rubrik „Elternschule“ oder in den KiTas ausliegenden Flyern.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles