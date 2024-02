Hunderte von Bürger:innen nehmen an der Demonstration „Demokratischer Widerstand – Überall gegen AfD“ in der Innenstadt von Essen teil, am Sonntag, 18. 02 2024. Die bundesweite Initiative „Zusammen gegen Rechts“ ruft zu einer Demo unter dem Motto „Demokratischer Widerstand – Überall gegen AfD“ auf. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann