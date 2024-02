Die bundesweite Initiative Zusammen gegen Rechts versammelt sich am Sonntag , 18.Februar.2024, am Berliner Platz in Essen zu einer Demonstration durch die Innenstadt in Essen unter dem Motto Demokratischer Wiederstand-Überall gegen AfD. Foto : Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Kai Kitschenberg