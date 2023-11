33 Spiele ohne Pleite: Dülm will nix vom Titelrennen wissen

Schwelm. So richtig aus der Reserve locken lässt sich Trainer Marc Dülm auch nach bald einer halben Saison immer noch nicht richtig. Von einem möglichen Meisterschaftskampf sieht er seine SpVg. Linderhausen auch nach dem knappen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den FC SW Silschede weit entfernt. Und das trotz mittlerweile 33 Spielen, die seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A2 saisonübergreifend nur eine Niederlage kassiert hat.

Gegen die Silscheder tat sich seine Mannschaft dieses Mal schwer. Zweimal gingen die Linderhausener in Führung, beide Male glich der Gegner die Partie wieder aus. Nach 20 gespielten Minuten war es das erste Mal so weit und Spencer Awaga ließ das Netz zum 1:0 zappeln. Kurz vor der Pause schlug Thorsten Kuchar mit dem Ausgleich aber zurück und die Partie war weiter offen (44.). „Wir haben den guten Beginn nicht durchgezogen. Ich weiß auch nicht, warum wir das Heft aus der Hand gegeben haben“, sagte Dülm.

Nach der Pause die selbe Abfolge. Nach einer Flanke von Vincent Läms brachte der Silscheder Felix Heiermann den Ball mit dem Kopf im eigenen Tor unter (48.). Doch Ruben Filter hatte mit dem 2:2 die passende Antwort parat und gleich erneut für den FCS aus (73.).

„Normalerweise geht so ein Spiel Unentschieden aus. Wir haben im Moment aber das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite“, betonte Dülm. Spät in der 86. Minute besorgte der zwei Minuten zuvor eingewechselte A-Jugend-Spieler Jan Kuczera nach Vorarbeit von Spencer Awaga den Siegtreffer.

Weil im Parallelspiel Sprockhövel II gegen den Aufsteiger Breckerfeld II patzte, ist Linderhausen nun nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer – mit einem Spiel weniger. „Das ist eine Momentaufnahme“, bekräftigt der Linderhausener Übungsleiter Dülm trotz der seit einem Jahr anhaltenden Erfolgsserie weiter.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.