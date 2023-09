Der Universitätstunnel der A46 in Düsseldorf wird gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, auch mehrere Buslinien sind betroffen. (Archivbild)

Verkehr A46: Uni-Tunnel in Düsseldorf ab Samstag voll gesperrt

Düsseldorf. Die Autobahn A46 ist an diesem Wochenende in Düsseldorf unterbrochen. Grund sind Sanierungsarbeiten. Mit Staus ist zu rechnen.

Der Werstener Tunnel der A46 in Düsseldorf wird von Samstag, dem 2. September um 16 Uhr, bis Montag, 4. September um fünf Uhr gesperrt. Grund seien Sanierungsarbeiten, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr wird umgeleitet.

„Schon ab diesem Freitag kann es wegen der Vorbereitungen zu Engpässen kommen“, teilte die Autobahn GmbH mit. In Fahrtrichtung Wuppertal wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk, -Hafen, -Zentrum und -Benrath abgeleitet, in Fahrtrichtung Heinsberg ab der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen und -Reisholz. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Sperrung beginnt dann am Samstag, 2. September, um 16 Uhr und ist bis Montagfrüh, 4. September, 5 Uhr geplant.

Auch auf der Fleher Brücke wird gearbeitet, heißt es in der Mitteilung: Daher steht ab Freitag, 21 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk in Fahrtrichtung Wuppertal nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, kündigt die Autobahn GmbH an.

A46: Weitere Arbeiten in Düsseldorf - nur zwei Fahrspuren für eine Woche

Die Sperrung des Uni-Tunnels wirkt sich auch auf fünf Buslinien, die große Umleitungen, von bis zu drei Kilometern, fahren müssen, wie die Rheinbahn am Freitag mitteilte: Die Fahrgäste werden über Durchsagen in den Bussen und Aushänge an den betroffenen Haltestellen informiert. Durch die Umleitungen könne es jedoch zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Ab der Haltestelle „Werstener Dorfstraße“ fahren die Busse stadtauswärts eine andere Route.

Stadteinwärts sind diese Linien von der Umleitung bis zur „Werstener Straße“ betroffen

Die Linie SB50 in Richtung der Rheinterrassen ab der Ausfahrt Erkrath der A46

Die Busse der Linie 727 in Richtung Südpark ab der Haltestelle „Ikea Haupteingang“

Die Linie 780 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Erkrath, Rohrsmühle“

Die Buslinie 782 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Hilden, Zum Großen Holz“

Die Linie 785 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Am Schönenkamp“

Auch nach der Sperrung kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr, sagt die Autobahn GmbH. Ab Dienstag, 5. September, 20 Uhr, sind Arbeiten am Bankett vorgesehen. Sie sollen am Dienstag, 12. September, um 22 Uhr beendet sein. Bis dahin sind nur zwei Fahrstreifen auf der Strecke frei.

