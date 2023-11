A3 zwischen Hamminkeln und Wesel nach Unfall gesperrt

Hamminkeln/Wesel. Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat am Samstag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Autobahn Richtung Oberhausen ist nun wieder frei.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Hamminkeln hat es am Samstag zwei Verletzte gegeben. Gegen 11.20 Uhr waren vier Autos in einer Baustelle ineinander geprallt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Der Verkehr in Richtung Oberhausen wurde vor der Anschlussstelle Hamminkeln von der Autobahn geführt, hatte die Polizei mitgeteilt. „Wir versuchen, so rasch wie möglich eine Fahrspur auf der Autobahn wieder freizubekommen“, hieß es in der Leitstelle der zuständigen Autobahnpolizei in Düsseldorf. Das ist inzwischen gelungen, die Sperrung ist aufgehoben.

Nähere Angaben zum Unfallhergang gab es am Mittag keine. Laut WDR staute sich der Verkehr auf der A3 zeitweise auf zwei Kilometer vor der Unfallstelle.

(dae)

