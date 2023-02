A1 bei Remscheid nach Unfall gesperrt - Lastzug umgestürzt

Symbolbild. Die Autobahn A1 war am Donnerstagabend bei Remscheid in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Remscheid/Wuppertal. Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstagabend auf der A1 zu einem langen Stau geführt. In Fahrtrichtung Dortmund war die Autobahn Stunden gesperrt.

Die Autobahn A1 ist am Donnerstagabend nach einem Lkw-Unfall bei Remscheid in Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt worden. Ein Lastzug war aus bisher unbekanntem Grund umgekippt. Die Bergungsarbeiten gingen bis in den späten Abend.

Gegen 19.40 Uhr war der Unfall in Höhe von Wuppertal-Ronsdorf gemeldet worden, teilte die Autobahnpolizei in Düsseldorf auf Anfrage mit. Zum Unfallhergang gab es am Abend noch keine Informationen.

Lkw-Unfall auf A1 führte zu mehreren Kilometern Stau

Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Verkehr staute sich auch am späten Abend noch auf mehrere Kilometer, berichtete der WDR.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund wurde von der Polizei an der Anschlussstelle Remscheid-Lennep abgeleitet. Die Umleitungsstrecke führte unter anderem über die L58 bis Wuppertal-Langerfeld.

