Siegen/Dortmund/Gelsenkirchen/Soest. Die Männer gehen immer gleich vor. Zwei stürmen den Verkaufsraum einer Tankstelle, einer wartet im Fluchtauto. Das könnte nun vorbei sein.

Die Polizei hat in einer konzertierten Aktion drei Männer festgenommen, denen sie vorwirft, zwischen Februar und April in Siegen, Gelsenkirchen, Remscheid, Dortmund, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Soest an einer Serie mit insgesamt zehn Raubüberfällen auf Rast- und Tankanlagen beteiligt gewesen zu sein.

Die Täter, heißt es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Soest, suchten in nahezu allen Fällen zu zweit die Tatorte auf, während vermutlich ein dritter Täter in einem bereitstehenden, hochmotorisiertem Fluchtfahrzeug wartete. Die immer allein anwesenden Angestellten in den überwiegend an den Autobahnen gelegenen Rast- und Tankanlagen, wurden von den Tätern mit Pistolen bedroht und teilweise mit Gewalt auf den Boden geworfen.

Schüsse in Tankstellenraum

In einem Fall sei es zu Schüssen mit PTB-Munition gekommen. In einem weiteren Fall habe ein Täter einem Geschädigten mit einer Pistole ins Gesicht geschlagen, eine weiteres Opfer sei gefesselt worden. Die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe „AMG“ - offenbar in Anspielung auf die von den Tätern genutzten getunten Mercedes-Fahrzeuge - hat letztendlich vier Verdächtige identifiziert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg erließ das zuständige Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, die dringend verdächtig sind, an einem bzw. zwei Raubüberfällen der Serie teilgenommen zu haben.

Polizei durchsucht Wohnungen und sichert Beweise

Ein dritter Tatverdächtiger wurde aufgrund eines schon bestehenden Haftbefehls festgenommen. Der vierte Tatverdächtige, 23 Jahre alt, sitzt bereits wegen eines anderen Deliktes in Untersuchungshaft. Die Männer aus dem Raum Lüdenscheid wurden am Dienstagmorgen, 22. August, mit Unterstützung von Spezialeinheiten im Märkischen Kreis festgenommen. Zudem wurden mehrere Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Verdächtigen einen „dringenden Tatverdacht“ vor bei drei Überfällen: Auf eine Aral-Tankstelle an der Bismarckstraße 280 in Gelsenkirchen in der Nacht des 22. April diesen Jahres; auf die Raststätte „Haarstrang Nord“ an der A44 bei Werl in der Nacht des 9. März, und auf die Raststätte „Soester Boerde Nord“ an der A44 in der Nacht vom 27. auf den 28. April diesen Jahres, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage.

Bei den weiteren Überfällen in Remscheid, Dortmund und im Märkischen Kreis sei laut dem Justiz-Sprecher bisher zwar ein Tatverdacht gegeben, der müsse sich aber noch erhärten. „Die Ermittlungen laufen weiter“, sagte der Sprecher.

