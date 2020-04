A 31: Motorradfahrer aus Voerde stirbt bei Alleinunfall

Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 44-Jährige starb noch am Unfallort.

Borken/Voerde. 44-Jähriger aus Voerde stirbt bei Unfall auf der Autobahn 31 bei Borken. Der Motorradfahrer hatte die Kontrolle über seine Honda verloren.

Bei einem Alleinunfall auf der A 31 ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war der Mann aus Voerde am Montagabend gegen 19.40 Uhr bei Borken auf die Autobahn in Richtung Bottrop aufgefahren.

Aus noch unklarer Ursache sei der 44-Jährige dann mit seiner Honda nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und gestürzt. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.