A 3 bei Hamminkeln: Rund um Fronleichnam droht Mega-Stau

Hamminkeln/Wesel. Am langen Wochenende drohen wieder Staus – besonders vor der A 3-Baustelle bei Hamminkeln. Wann Experten den meisten Verkehr erwarten.

Das nächste lange Wochenende steht bevor – und damit wird es wieder voll auf den Autobahnen. Rund um Fronleichnam müssen Reisende mit mehr Stau und stockendem Verkehr rechnen, das betont der ADAC Nordrhein. Zu den anfälligsten Strecken mit dem höchsten Stau-Potenzial zählen die Verkehrsexperten die A 3 zwischen Dinslaken, Wesel, Hamminkeln und den Niederlanden. – hier staut es sich ja schon an normalen Tagen erheblich.

Dort wird bekanntlich seit Mitte März ein vier Kilometer langes Teilstück der Autobahn saniert, die Fahrbahndecke wird komplett ausgetauscht, pro Richtung ist nur ein Fahrstreifen für den Verkehr frei. Ein neues System soll die Stauanfälligkeit dort aber bald verbessern, so die Autobahn GmbH.

Wer also übers lange Wochenende einen Trip nach Holland an die Küste plant, sollte genau darauf achten, wann die Fahrt beginnt. Denn die meisten Staus erwartet der ADAC bereits am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, wenn Berufspendler und Kurzurlauber aufeinandertreffen. „Auch wenn der Tag vor Fronleichnam 2022 nicht zu den Top 20 der staureichsten Tage in NRW gezählt hat, kommt man am frühen Abend oder am Donnerstagmorgen stressfreier und mit deutlich weniger Zeitverlust ans Ziel“, empfiehlt Verkehrsexperte Roman Suthold. Im vergangenen Jahr steckten Autofahrer am Mittwoch vor dem Feiertag in ganz Nordrhein-Westfalen insgesamt 567 Stunden in Stau und stockendem Verkehr fest.

