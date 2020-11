An Rhein und Ruhr. Kein Alaaf und kein Helau am 11.11. – elf Karnevalisten erzählen, was sie heute machen und wo sie normalerweise in die Session starten würden.

Wegen Corona bleibt die Pappnase zum Auftakt in die Karnevalssession bei den meisten Jecken heute im Schrank. . In Köln, wo normalerweise am 11.11. Hunderttausende feiern, gibt es in diesem Jahr ein ganztägiges Alkoholverbot, Kneipen und Gaststätten haben ohnehin geschlossen.

Unter dem Motto #diesmal nicht wird auch in den Sozialen Medien dazu aufgerufen, keine Partys zuhause zu veranstalten. „Das wird der langweiligste 11.11., den Köln jemals erlebt hat“, hofft Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Livestream und keine Jecken in der Altstadt erwünscht

In Düsseldorf findet das „Hoppeditz-Erwachen“ in extrem kleinem Rahmen statt. Es wird eine Veranstaltung im Innenhof des Rathauses stattfinden - nur mit Oberbürgermeister und Karnevalspräsidenten. Das Erwachen der Traditionsfigur Hoppeditz soll im Livestream auf die Facebook-Seite des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) übertragen werden. Die Bevölkerung wird gebeten, nicht zum Rathausplatz zu kommen.

Wir haben elf Karnevalisten gefragt, ob trotzdem Stimmung aufkommt und wie sie normalerweise in die Session starten würden.

Henning Krautmacher, Frontmann der Kölner Karnevalsband „Die Höhner“. Foto: Manfred Esser / HÖHNER GbR

Henning Krautmacher, Frontmann der Band „Die Höhner“, Köln: „Eigentlich fahren wir am 11.11. von einem Auftritt zum nächsten. Um 10 Uhr ist Abfahrt Richtung Heumarkt, wo dann schon Tausende Menschen feiern und um 11:11 Uhr die Session eröffnet wird. Dann geht’s weiter: Gürzenich, Maritim, Tanzbrunnen stehen auf dem Programm, abends haben wir einen TV-Live-Auftritt. Und um 23 Uhr fallen wir dann ins Bett. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie alle Menschen auf Knopfdruck super drauf sind und feiern. Das gibt’s wirklich nur im Rheinland. Jetzt steht der Start in die Session unter dem Motto „diesmal nicht“ und wir unterstützen das sehr. Wir hoffen, dass alle zuhause bleiben und sich konsequent daran halten, nicht zu feiern. Wir haben alles auf Null heruntergefahren, auch unsere Abendsendung abgesagt. Das einzige, was wir machen: Zwischen 11:11 Uhr und 23:11 läuft auf Youtube ein Livestream mit unserer Doku „KUSA”, die unsere Reise nach Kuba, Nevada und Arizona mit den Roten Funken zeigt. In der Doku gibt es neben Interviews und kulturellen Einblicken auch viel Musik von uns. Nachher spreche ich live mit allen, die einschalten. Und wer dann am Ende drei Mal „Kölle Alaaf“ ruft, ist vielleicht doch in der neuen Session angekommen.“

Jecke Zeit: Künstler und Wagenbauer Jacques Tilly beim Rosenmontagszug in Düsseldorf im Februar 2020. Foto: Kai Kitschenberg / FunkeFotoServices

Jacques Tilly, Wagenbaukünstler, Düsseldorf:„Overall anziehen und mit dem Rad zum Rathaus, wo der Hoppeditz um 11.11 Uhr erwacht: So starte ich traditionell am 11.11. in den Tag, schaue mir dort das Bühnenprogramm an und feiere ein bisschen mit. Dann geht’s normalerweise weiter mit dem Rad zur Wagenhalle, um die Karnevalswagen weiterzubauen. Dieses Jahr sieht das anders aus: Ich werde mir am PC den Livestream vom Hoppeditz-Erwachen anschauen. In die Wagenhalle geht’s danach aber trotzdem, ein paar Aufträge gibt’s ja doch noch. Wir bauen gerade für die Rheinische Garde Blau-Weiß und die Düsseldorfer Prinzengarde. Glücklicherweise machen wir aber auch noch andere Dinge, zum Beispiel Weihnachtsdekoration, Riesenblumen für Gärtnereien und Skulpturen für politische Aktionen. Bisher haben wir Corona also noch nicht so sehr gemerkt und ich bin mit meinem achtköpfigen Team ganz gut durchgekommen. Sollte der Karneval nächstes Jahr komplett ausfallen, sieht es düster aus.“

Das designierte Düsseldorfer Prinzenpaar: Prinz Dirk II. und Venetia Uåsa. Foto: Telemaz Corporate GmbH

Prinz Dirk II. & Venetia Uåsa, Prinzenpaar in Düsseldorf:

Dirk Mecklenbrauck: „Im Idealfall wären wir heute auf dem Balkon vom Rathaus, mitten in der Stadt mit Musik und vielen anderen Jecken. Da würden wir zuschauen, wie der Hoppeditz dem Senftopf entsteigt und wären, weil wir noch nicht gekürt worden sind, einfach Teil des Programms. Dort trifft man sehr viele Menschen, die man kennt und gibt dann zum Karnevalsstart richtig Gas. Jetzt sitze ich um 11:11 Uhr im Büro vor dem PC und schaue im Livestream wie der Hoppeditz erwacht. Immerhin eine rote Pappnase setze ich mir auf, ansonsten ist das alles etwas unglamourös. Wir haben aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir im Januar und Februar ein paar Veranstaltungen durchführen können, und dabei dann auch offiziell gekürt werden, aber das hängt alles von den Coronazahlen ab.“

Uåsa Katharina Maisch: „Wie bereitet man sich auf einen 11.11. vor, der so ganz anders wird? Das habe ich mich in den letzten Tagen häufiger gefragt. Ein bisschen komisch wird es schon. Sonst habe ich mir Urlaub genommen und Kostüme rausgelegt, dieses Jahr gehe ich ganz normal arbeiten, werde den Livestream verfolgen und mit meinem Mann und den Kindern einen schönen Abend verbringen, anstoßen, vielleicht Raclette machen, damit der Tag doch etwas Besonderes ist. Eigentlich würden wir schon morgens am Rathaus stehen und mit viel Trubel den Start in die Session feiern. Das geht nicht und da hoffen wir auch, dass alle vernünftig sein und nicht zum Feiern in die Stadt kommen werden.“

Prinz Mark I. Könnecke und Novesia Nicole I. Könnecke. Foto: Karnevalsausschuss Neuss

Prinz Mark I. Könnecke und Novesia Nicole I. Könnecke: „Wir als Prinzenpaar wären heute vorgestellt worden und hätten uns mit einem Grußwort an alle gewandt, die zum Vogthaus am Münsterplatz in Neuss gekommen wären. Beim Hoppeditz-Erwachen hätten wir außerdem das alte Prinzenpaar gebührend verabschiedet und wären später noch zum Feiern durch die Stammkneipen gezogen. Ich habe meinen Urlaub aber gestrichen und sehe mir am Schreibtisch den Livestream an. Es ist echt komisch, seine Vereinskameraden an so einem Tag nicht zu sehen, vor allem wenn man sich schon so lange darauf gefreut hat. Aber das geht jetzt nicht anders. Unsere Tochter ist in der Tanzgarde, sie hatte sich auch schon sehr gefreut, so dass meine Frau und ich uns mit den Kindern zumindest zuhause einen schönen Abend machen werden, mit allem was im Fernsehen so an Karnevalssendungen läuft. Wir sind alle im positiven Sinne karnevalsbekloppt, ganz ausfallen wird der Tag also nicht!“

Das Kölner Kinderdreigestirn, Prinz Hanno I. (Mitte), Bauer Leopold und Jungfrau Catharina. Foto: Festkomitee Kölner Karneval

Das Kölner Kinderdreigestirn, Prinz Hanno I., Bauer Leopold und Jungfrau Catharina:„Am Elften im Elften dürfen wir mit dem großen Kölner Dreigestirn den Countdown um 11:11 Uhr runterzählen. Eigentlich würden wir dabei vor vielen tausend Menschen auf der Bühne stehen, aber wegen Corona geht es dieses Jahr nur ohne Publikum. Wir freuen uns trotzdem sehr darauf, denn immerhin haben wir frei. Sonst müssen wir am 11.11. immer in die Schule. Anschließend fahren wir noch in ein Kinderkrankenhaus und bringen den Kindern Weckmänner und Kinderorden.“

Hans Kitzhofer ist Präsident des KGK Foto: Heiko Kempken

Hans Kitzhofer, Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK), Moers: „Als KGK fördern wir das Brauchtum und unterstützen alle 27 Karnevalsvereine, die zu uns gehören. Zum Start in die Session wechseln diese sich mit den Feiern ab. Wir würden also normalerweise heute zu verschiedenen Feierlichkeiten der Vereine fahren, ihnen eine gute und sichere Session wünschen und kräftig mitfeiern. Und in einer Woche wäre die große Proklamation des Prinzenpaares. Wegen Corona fällt all das flach, das haben wir schon frühzeitig im April geahnt. Deswegen habe ich mich auch lange damit abgefunden, dass es keine Session geben wird. Heute mache ich nichts, ich setze mir eine Pappnase auf und feiere alleine.“

Birgit Hirschel, Pressesprecherin beim Neukirchen-Vluyner Karnevalsverein. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Birgit Hirschel, Pressesprecherin beim Karnevalsverein Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, Neukirchen-Vluyn: „Seit Wochen machen wir uns Gedanken wie die Session in Coronazeiten aussehen könnte, aber die Lage und die Regeln ändern sich ja oft. So ist es auch beim Hoppeditz-Erwachen. Für die Ordensverleihung hatte unser Vize-Präsident die Idee, eine Drive-In-Verleihung auf dem Parkplatz des Viva Event- & Freizeitparks in Neukirchen-Vluyn zu machen. Die Orden sollten mit einer langen künstlichen Hand durch die geöffneten Autofenster angereicht werden. Von diesem Plan mussten wir uns aber Ende Oktober verabschieden, wir können das aber zu einem späteren Zeitpunkt immer noch umsetzen. Wir sind also bereit. Eigentlich haben wir aber das komplette Programm schon in die Session 2021/22 verschoben, der Rosenmontagszug ist auch schon abgesagt. Aber uns war wichtig, trotzdem aktiv zu sein. Alle Kinder aus den Garden haben zum Beispiel trotzdem ihre Uniform bekommen – auch wenn sie nicht zeigen können, was sie eingeübt haben.“

Nicole Heiliger vom Festkomitee Essener Karneval. Foto: Festkomitee Essener Karneval

Nicole Heiliger, Koordinatorin des Kinderprinzenpaares, Essen: „Das Brauchtum an Karneval geht weiter wie Ostern und Weihnachten auch, nur feiern wir dieses Jahr eben anders. Vor dem neuen Lockdown hatten wir ein Hygienekonzept aufgestellt für den 11.11. und wollten im ETB-Stadion feiern. Als das nicht mehr möglich war, haben wir über einen Livestream nachgedacht. Jetzt haben wir an etwas ganz anderem gearbeitet. Ab 11:11 Uhr wird’s auf unserer Homepage, auf Facebook und Instagram ein Video geben, das wir unter Corona-Bedingungen gedreht haben. Darin haben wir Grußwörter zusammengeschnitten, ganz nach dem Motto: „Essen, wir halten zusammen“. Der Oberbürgermeister spricht, ebenso das Prinzenpaar, das Kinderprinzenpaar und ich mit meiner Hoppeditz-Rede. Die beiden Prinzenpaare bleiben auch in der Session 2021/22 bestehen, denn auch unser Rosenmontagszug steht auf der Kippe. Da haben wir aber schon eine alternative Idee.“

Peter Bossers, Präsident des Comitees Crefelder Karneval e.V., Krefeld:„Wir lassen den 11.11. in diesem Jahr wirklich ausfallen, alles andere macht keinen Sinn. Ich arbeite heute ganz normal. Die Proklamation des Prinzenpaares, der Rosenmontagszug, alles ist abgesagt. Vielleicht können wir im Januar oder Februar noch kleine Veranstaltungen in den Vereinen abhalten, mit 30 bis 40 Menschen, aber das hängt alles von den weiteren Entwicklungen ab. Der 11.11. ist bei mir normalerweise durchgeplant. Im Krefelder Rathaus wird das Prinzenpaar inthronisiert, es bekommt die Insignien überreicht und wir verabschieden das alte Paar. Danach gibt es Schnittchen und Bier. Einige Gesellschaften feiern selbst in ihren Stammlokalen, da fahren wir vom Vorstand vorbei und bei der letzten Station kann ich dann auch selbst ein Bier mittrinken. Nur heute klappt das leider nicht.“

Peter Bossers ist Präsident des Krefelder Karnevalskomitees. Foto: GW-Foto

Ludger Becker ist Präsident des CAW in Wesel. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Ludger Becker, Präsident des CAW Carnevals Ausschuss e.V. Wesel: „Wir hatten bereits früh alle großen Veranstaltungen der Session abgesagt, wollten aber heute schon im kleinen Rahmen feiern. Das ist jetzt alles abgesagt, nicht einmal Urlaub habe ich mir in diesem Jahr genommen. Es gibt aber trotzdem ein Prinzenpaar, das auch bereit ist die Session unter diesen Umständen mitzumachen, und wir schauen einfach positiv in die Zukunft. Wir planen für Ende Januar gemeinsam mit der Stadt Wesel und anderen Vereinen eine Ausstellung zum Karneval. Sie soll als erste Ausstellung in der dann frisch renovierten Brisürenkasematte im LVR Niederrheinmuseum stattfinden und Ausstellungsstücke aus dem Weseler Karneval zeigen. Bis dahin bitte ich alle Karnevalisten die kommende Zeit unter den vorgegebenen Maßnahmen zu genießen. Manchmal ist weniger halt besser. Wir werden in Zukunft den Karneval wieder feiern, da bin ich mir sicher.“

Ilona Stapper vom Hüthumer Frauenkarneval in Emmerich. Foto: Privat

Ilona Stapper, Vorsitzende des Hüthumer Frauen Karnevals, Emmerich: „Über die Sozialen Medien starten wir heute mit den Emmericher Karnevalsvereinen mit Fotos und Videos in die Session. Viele Familienmitglieder fahren am 11.11. sonst nach Köln oder Düsseldorf. Bei uns in Emmerich startet die Session eigentlich am Samstag erst so richtig mit der Prinzenproklamation Als es noch erlaubt war, haben wir vom Hüthumer Frauenkarneval regelmäßig getanzt und geprobt, aber die Motivation ist jetzt nicht so groß wie in anderen Jahren, was verständlich ist, wenn es keine Auftritte gibt. Wir nehmen das Motto mit ins nächste Jahr.“